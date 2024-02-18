Что делает счастливыми украинских работников больше всего (инфографика) — Finance.ua

Что делает счастливыми украинских работников больше всего (инфографика) Сегодня 15:12 — Личные финансы

Что делает счастливыми украинских работников больше всего (инфографика), Фото: ukr.media

В Украине офисные работники активно возвращаются к работе, приспосабливаясь к условиям войны. С начала полномасштабной российской агрессии втрое возрос уровень трудоустроенности.

Об этом свидетельствуют результаты исследования общественно-политических настроений украинцев, проведенного Gradus Research в конце 2023 года.

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Компания провела кросс-культурное исследование среди офисных работников в Украине, а также в семи других европейских странах с наибольшим оценочным показателем ВВП: Германии, Франции, Италии, Великобритании, Испании, Нидерландах и Польше, и последовали ключевые тенденции и отличия.

В каких странах самые счастливые работники

Самые высокие показатели удовлетворенности жизнью показывают граждане тех государств, в которых есть всё, что они ценят в жизни — здоровье, безопасность, карьерные возможности.

Таким образом, самый высокий показатель среди опрошенных стран у Нидерландов — 7,5 пункта из 10 возможных. Далее с индексом счастья в 7,4 балла из 10 — Великобритания. Германия и Франция, в свою очередь, отмечают одинаковый уровень — 7,3, а Польша и Италия оценивают его на 6.9 и 6.8 пунктов, соответственно.

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Украинские граждане вынуждены работать в сложных условиях. Безусловно, российская агрессия накладывает на них новые сложности. Таким образом, индекс счастья украинцев находится на отметке 5,6 пункта.

Больше всего офисных работников в Украине (71%) делает счастливыми собственное здоровье и здоровье близких.

Безопасность и мирная жизнь также находятся в топе среди украинских респондентов (67%). В нашей стране доля избравших этот фактор значительно выше, чем в других европейских странах, особенно по сравнению с Италией (28%) и Нидерландами (27%), где разница составляет почти два с половиной раза. Ближе всего к Украине важность фактора безопасности декларируют поляки (48%). Это, конечно, связано с культурным сходством и географической близостью к Украине.

50% опрошенных офисных работников из Украины отметили, что финансовая обеспеченность для них наиболее весома. Это третье по значимости условие для счастливой жизни. Для Италии (53%) и Германии (50%), что интересно, этот фактор занимает первое место, хотя почти идентичен соответствующему проценту в нашей стране.

19% украинских респондентов отметили справедливость в обществе. В числе опрошенных государств по этому показателю Украину опережает только Германия (25%).

Интересно то, что среди всех опрошенных стран именно для украинских женщин наличие своей семьи является одним из факторов счастья.

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«Совершенно прогнозируемо, что война отразилась на общем уровне счастья украинцев. Но здесь важно смотреть на изменение приоритетности факторов, влияющих на удовлетворенность жизнью: вопросы здоровья и безопасности стали особенно важными для нас, и с продолжением боевых действий они будут приобретать еще большее значение. Финансовый фактор тоже в топе. И это важный сигнал в контексте миграционной политики: уже сейчас мы видим, что будет возвращать украинцев домой после окончания войны», — отмечает Евгения Близнюк, социолог, основатель и директор исследовательской компании Gradus Research.

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