В Гоструда рассказали, какие права имеют несовершеннолетние работники — Finance.ua

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В Гоструда рассказали, какие права имеют несовершеннолетние работники

Личные финансы
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В Гоструда рассказали, какие права имеют несовершеннолетние работники
В Гоструда рассказали, какие права имеют несовершеннолетние работники
В Северо-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по труду напомнили, какие права имеют несовершеннолетние работники.
Отмечается, что работающие дети приравниваются в правах к взрослым, а в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и некоторых других условий труда пользуются льготами, установленными законодательством Украины.
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При принятии к работе детей с ними обязательно заключается письменный трудовой договор.
Продолжительность работы детей зависит от возраста. Для детей от 16 до 18 лет — 36 часов в неделю, для детей от 15 до 16 лет (учащихся от 14 до 15 лет, работающих в период каникул) — 24 часа в неделю.
На каждом предприятии, в учреждении, организации должен вестись специальный учет работников, не достигших восемнадцати лет, с указанием даты их рождения.
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Запрещается применение труда детей на тяжелых работах и ​​работах с вредными или опасными условиями труда, а также на подземных работах.
Запрещается привлекать детей к подъему и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы.
Все дети принимаются на работу только после предварительного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения 21 года, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру.
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Запрещается привлекать детей к ночным, сверхурочным работам и работам в выходные дни.
Для детей нормы выработки устанавливаются исходя из норм выработки для взрослых работников пропорционально сокращенному рабочему времени для детей.
Заработная плата детям при сокращенной продолжительности ежедневной работы выплачивается в таком же размере, как и взрослым работникам при полной продолжительности рабочего времени.
Ежегодные отпуска детям предоставляются в удобное для них время продолжительностью 31 календарный день.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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