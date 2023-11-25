В Гоструда рассказали, какие права имеют несовершеннолетние работники — Finance.ua

В Гоструда рассказали, какие права имеют несовершеннолетние работники Сегодня 05:20 — Личные финансы

В Гоструда рассказали, какие права имеют несовершеннолетние работники

В Северо-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по труду напомнили, какие права имеют несовершеннолетние работники.

Отмечается, что работающие дети приравниваются в правах к взрослым, а в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и некоторых других условий труда пользуются льготами, установленными законодательством Украины.

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При принятии к работе детей с ними обязательно заключается письменный трудовой договор.

Продолжительность работы детей зависит от возраста. Для детей от 16 до 18 лет — 36 часов в неделю, для детей от 15 до 16 лет (учащихся от 14 до 15 лет, работающих в период каникул) — 24 часа в неделю.

На каждом предприятии, в учреждении, организации должен вестись специальный учет работников, не достигших восемнадцати лет, с указанием даты их рождения.

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Запрещается применение труда детей на тяжелых работах и ​​работах с вредными или опасными условиями труда, а также на подземных работах.

Запрещается привлекать детей к подъему и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы.

Все дети принимаются на работу только после предварительного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения 21 года, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру.

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Запрещается привлекать детей к ночным, сверхурочным работам и работам в выходные дни.

Для детей нормы выработки устанавливаются исходя из норм выработки для взрослых работников пропорционально сокращенному рабочему времени для детей.

Заработная плата детям при сокращенной продолжительности ежедневной работы выплачивается в таком же размере, как и взрослым работникам при полной продолжительности рабочего времени.

Ежегодные отпуска детям предоставляются в удобное для них время продолжительностью 31 календарный день.

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