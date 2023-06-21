Возможно ли назначить жилищную субсидию несовершеннолетним — Finance.ua

Возможно ли назначить жилищную субсидию несовершеннолетним Сегодня 08:35 — Личные финансы

Возможно ли назначить жилищную субсидию несовершеннолетним

Жилищная субсидия — это безвозвратное адресное государственное социальное пособие. Оно предоставляется жителям домохозяйств, которые проживают в жилых помещениях (домах) и не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, расходы на управление многоквартирным домом, на коммунальные услуги, расходы на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Возможно ли назначить жилищную субсидию несовершеннолетним детям — ответ дали в Главном управлении Пенсионного фонда в Запорожской области.

В ведомстве говорят, что в случае, когда в жилых помещениях (домах) зарегистрированы (задекларированы) несовершеннолетние дети, оставшиеся без родительской опеки (попечительства), и/или недееспособные лица трудоспособного возраста, над которыми установлена ​​опека, жилищная субсидия назначается по заявлению опекуна (попечителя).

И рассчитывается исходя из размера пенсии в связи с потерей кормильца и других видов пенсии и социальных выплат, которые получает опекун (попечитель) на подопечных детей и/или недееспособных лиц.

Размеры пенсии в связи с потерей кормильца и других видов пенсии и социальных выплат, получаемых опекуном (попечителем) на подопечных детей и/или на недееспособных лиц, не учитываются в совокупный доход опекуна (попечителя) в случае его обращения за назначением жилищной субсидии по зарегистрированному/задекларированному месту жительства".

Кроме того, добавляют специалисты управления, жилищная субсидия не назначается, если несовершеннолетние дети (кроме студентов дневной формы обучения, место жительства которых зарегистрированы в общежитиях), имея родителей, зарегистрированы в жилом помещении (дома) сами.

Справка Finance.ua:

украинцы, арендующие жилье, смогут оформить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году. В период с 1 мая по 30 сентября украинцам рассчитывают жилищные субсидии на неотопительный период. Все, что нужно знать о субсидиях для арендаторов — читайте здесь;

кстати, на днях Кабинет Министров утвердил проведение экспериментального проекта по упрощению процедуры обращения граждан за жилищной субсидией. Это освободит граждан от необходимости собирать справки и заполнять декларации для назначения субсидий.



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