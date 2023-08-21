Как оформить несовершеннолетнего работника: разъяснение Гоструда — Finance.ua
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Как оформить несовершеннолетнего работника: разъяснение Гоструда

Личные финансы
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Как оформить несовершеннолетнего работника: разъяснение Гоструда
Как оформить несовершеннолетнего работника: разъяснение Гоструда
В Управлении инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по труду напомнили, что нужно знать при трудоустройстве несовершеннолетних.

Как оформить несовершеннолетнего работника

  1. Проверьте документы: паспорт или свидетельство о рождении, трудовую книжку, согласие одного из родителей.
  2. Проинформируйте потенциального работника об условиях труда на предприятии и графике работы.
  3. После прохождения медосмотра заключите трудовой договор — желательно в письменной форме.
  4. Издайте приказ о приеме на работу.
  5. Внесите сведения о приеме несовершеннолетнего в Журнал учета работников, не достигших 18-летнего возраста
  6. Известите Государственную налоговую службу о приеме работника на работу по утвержденной форме в электронном или бумажном виде.
  7. Помните о надлежащей кадровой записи: оформите личное дело, заполните лицевую форму формы № П-2, сделайте запись в трудовую книжку, если она есть, и т. д.
Как оформить несовершеннолетнего работника: разъяснение Гоструда
Несовершеннолетних запрещено привлекать к:
  • ночным работам (с 10 часов вечера до 6 часов утра);
  • работам сверх установленной продолжительности рабочего времени;
  • работам по выходным;
  • тяжелым работам, работам с вредными или опасными условиями труда, подземным работам;
  • работам, связанным с подъемом и перемещением предметов, масса которых превышает установленные для них предельные нормы.
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По материалам:
Finance.ua
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