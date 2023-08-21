Как оформить несовершеннолетнего работника: разъяснение Гоструда — Finance.ua

Как оформить несовершеннолетнего работника: разъяснение Гоструда Сегодня 17:32 — Личные финансы

Как оформить несовершеннолетнего работника: разъяснение Гоструда

В Управлении инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по труду напомнили , что нужно знать при трудоустройстве несовершеннолетних.

Как оформить несовершеннолетнего работника

Проверьте документы: паспорт или свидетельство о рождении, трудовую книжку, согласие одного из родителей. Проинформируйте потенциального работника об условиях труда на предприятии и графике работы. После прохождения медосмотра заключите трудовой договор — желательно в письменной форме. Издайте приказ о приеме на работу. Внесите сведения о приеме несовершеннолетнего в Журнал учета работников, не достигших 18-летнего возраста Известите Государственную налоговую службу о приеме работника на работу по утвержденной форме в электронном или бумажном виде. Помните о надлежащей кадровой записи: оформите личное дело, заполните лицевую форму формы № П-2, сделайте запись в трудовую книжку, если она есть, и т. д.

Несовершеннолетних запрещено привлекать к:

ночным работам (с 10 часов вечера до 6 часов утра);

работам сверх установленной продолжительности рабочего времени;

работам по выходным;

тяжелым работам, работам с вредными или опасными условиями труда, подземным работам;

работам, связанным с подъемом и перемещением предметов, масса которых превышает установленные для них предельные нормы.

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