Как оформить несовершеннолетнего работника: разъяснение Гоструда — Finance.ua

Как оформить несовершеннолетнего работника: разъяснение Гоструда
В Управлении инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по труду напомнили, что нужно знать при трудоустройстве несовершеннолетних.
Как оформить несовершеннолетнего работника
- Проверьте документы: паспорт или свидетельство о рождении, трудовую книжку, согласие одного из родителей.
- Проинформируйте потенциального работника об условиях труда на предприятии и графике работы.
- После прохождения медосмотра заключите трудовой договор — желательно в письменной форме.
- Издайте приказ о приеме на работу.
- Внесите сведения о приеме несовершеннолетнего в Журнал учета работников, не достигших 18-летнего возраста
- Известите Государственную налоговую службу о приеме работника на работу по утвержденной форме в электронном или бумажном виде.
- Помните о надлежащей кадровой записи: оформите личное дело, заполните лицевую форму формы № П-2, сделайте запись в трудовую книжку, если она есть,
и т. д.
Несовершеннолетних запрещено привлекать к:
- ночным работам (с 10 часов вечера до 6 часов утра);
- работам сверх установленной продолжительности рабочего времени;
- работам по выходным;
- тяжелым работам, работам с вредными или опасными условиями труда, подземным работам;
- работам, связанным с подъемом и перемещением предметов, масса которых превышает установленные для них предельные нормы.
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