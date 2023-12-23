На какие бенефиты могут рассчитывать работники в Украине в 2024 году (инфографика) — Finance.ua

На какие бенефиты могут рассчитывать работники в Украине в 2024 году (инфографика) Сегодня 17:02 — Личные финансы

На какие бенефиты могут рассчитывать работники в Украине в 2024 году (инфографика)

Вознаграждение сотрудников состоит не только из зарплаты. Когда у компании нет возможности конкурировать за соискателя непосредственно оплатой труда, в игру вступают бенефиты — дополнительные преимущества, которые получает работник. Ранее Work.ua спрашивал у соискателей, какие преимущества, кроме повышения зарплаты, заставили бы их остаться у компании. Среди фаворитов были гибридный формат работы, компенсация затрат на обучение и хобби, дополнительные дни отпуска.

А каковы планы на бонусы работникам у работодателей? Аналитики спросили , какие бенефиты компании планируют предоставлять сотрудникам в 2024 году. Респонденты могли выбрать до 3 вариантов ответа или указать свой вариант.

Среди других вариантов респонденты указывали следующие: корпоративный английский язык, бесплатные обеды, премии по результатам работы, предоставление бесплатного проживания, корпоративные занятия йогой, корпоративы, компенсация проезда, обучение домедицинской помощи, отдых за границей, корпоративный коуч, выезд на экскурсии, благотворительные и праздничные мероприятия, скидки на услуги.

Также многие респонденты ответили, что не предлагают сотрудникам никаких дополнительных бонусов.

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Что планируют в 2024

Что касается планов на следующий год, то они в большинстве своем оптимистичны. Сокращение бонусов для работников прогнозируется только у 4% компаний, в то время как 24% опрошенных закладывают в бюджеты расширение перечня бенефитов.

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