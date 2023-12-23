На какие бенефиты могут рассчитывать работники в Украине в 2024 году (инфографика) — Finance.ua
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На какие бенефиты могут рассчитывать работники в Украине в 2024 году (инфографика)

Личные финансы
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На какие бенефиты могут рассчитывать работники в Украине в 2024 году (инфографика)
На какие бенефиты могут рассчитывать работники в Украине в 2024 году (инфографика)
Вознаграждение сотрудников состоит не только из зарплаты. Когда у компании нет возможности конкурировать за соискателя непосредственно оплатой труда, в игру вступают бенефиты — дополнительные преимущества, которые получает работник. Ранее Work.ua спрашивал у соискателей, какие преимущества, кроме повышения зарплаты, заставили бы их остаться у компании. Среди фаворитов были гибридный формат работы, компенсация затрат на обучение и хобби, дополнительные дни отпуска.
А каковы планы на бонусы работникам у работодателей? Аналитики спросили, какие бенефиты компании планируют предоставлять сотрудникам в 2024 году. Респонденты могли выбрать до 3 вариантов ответа или указать свой вариант.
На какие бенефиты могут рассчитывать работники в Украине в 2024 году (инфографика)
Среди других вариантов респонденты указывали следующие: корпоративный английский язык, бесплатные обеды, премии по результатам работы, предоставление бесплатного проживания, корпоративные занятия йогой, корпоративы, компенсация проезда, обучение домедицинской помощи, отдых за границей, корпоративный коуч, выезд на экскурсии, благотворительные и праздничные мероприятия, скидки на услуги.
Также многие респонденты ответили, что не предлагают сотрудникам никаких дополнительных бонусов.
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Что касается планов на следующий год, то они в большинстве своем оптимистичны. Сокращение бонусов для работников прогнозируется только у 4% компаний, в то время как 24% опрошенных закладывают в бюджеты расширение перечня бенефитов.
На какие бенефиты могут рассчитывать работники в Украине в 2024 году (инфографика)
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Finance.ua
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