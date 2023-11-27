Что будет влиять на депозитный рынок в декабре — Finance.ua

Что будет влиять на депозитный рынок в декабре Сегодня 17:02 — Кредит&Депозит

Что будет влиять на депозитный рынок в декабре

В декабре ожидается очередное заседание монетарного комитета НБУ, где могут снова пересмотреть размер учетной ставки, а также ставки по депсертификатам. По всей вероятности, если эти показатели останутся на прежнем уровне, на рынке закрепятся постоянные ставки.

Об этом пишет 24 канал.

Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев объяснил, что если ставки по депсертификатам сохранятся на уровне 20%, глобальных изменений на рынке не произойдет. Скорее наоборот, будет окончательно сформирован тренд на определенное «постоянство» ставок по гривневым вкладам на ближайшие 2−3 месяца.

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В частности, средние ставки с размещением от 9 до 12 месяцев сохранятся на уровне 14% годовых, а средние ставки по депозитам сроком 3 — 6 месяцев составят 14,5%.

«При этом следует сказать, что „чистая“ прибыль, которая будет учитывать инфляцию (в годовом измерении инфляция уже сократилась до 5,3%) и плановую банковскую комиссию, в зависимости от срока гривневого вклада, останется на достаточно высоком уровне: это до 6% на вклады от 9 месяцев до 1 года и до 7% на 3 — 6-месячные депозиты», — отметил Замотаев.

Однако если ставки по депсертификатам будут все же уменьшены на 1 — 2 процентных пункта, ставки по гривневым депозитам тоже снизятся. Например, вклады от 9 месяцев до года упадут на 0,5 — 1,5%, а на 3 — 6 месяцев — на 0,5 — 1%.

Также Замотаев выделил следующие экономические факторы, которые в декабре будут оказывать существенное влияние, в частности:

уровень инфляции;

развитие экономики;

постепенный рост доходов граждан;

объемы макрофинансовой помощи от стран-партнеров, что позволяет покрывать до 50% всех бюджетных расходов;

ход войны и возможные последствия вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры.

«Замечу, что сохранение имеющихся экономических тенденций будет способствовать постепенному увеличению количества гривневых вкладов (на 5 — 10% по сравнению с ноябрем), как наиболее доступного и понятного вида сохранения и приумножения имеющихся доходов граждан. При этом наиболее популярными будут оставаться депозиты сроком на 3 — 6 месяцев, доля которых в общей структуре новых вкладов за 2 последних месяца составила более 50% всех новых вкладов», — добавил он.

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По его мнению, популярность гривневых депозитов обусловлена ​​достаточно высоким уровнем дохода за относительно небольшой срок размещения. В то же время банки постепенно пересматривают свою деятельность, активизируя кредитование, что, соответственно, потребует привлечения более долгих ресурсов.

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Телеканал 24 По материалам:

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