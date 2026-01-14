Что будет со ставками по депозитам и кредитам в 2026 году
В 2026 году средние процентные ставки по кредитам в Украине могут уменьшиться на 1−1,5 п.п., тогда как гривневые депозиты, по прогнозам, будут и далее оставаться прибыльными даже на фоне постепенного снижения учетной ставки.
Такое развитие событий возможно при замедлении инфляции, стабильной работе банковской системы и относительно предсказуемой ситуации на валютном рынке.
Об этом сообщил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления «Глобус Банка» Сергей Мамедов.
Депозиты-2026: чего ждать украинцам от банков
По словам эксперта, на январь 2026 года учетная ставка НБУ сохраняется на уровне 15,5% — без изменений с марта 2025 года.
«Если учетная ставка будет снижаться, это синхронно скажется и на стоимости других монетарных инструментов, в частности депозитных сертификатов НБУ. Такие изменения будут постепенно корректировать тренды в депозитном сегменте: ставки по гривневым вкладам, вероятно, несколько снизятся. Но для вкладчиков арифметика простая: доходность депозита должна перекрывать инфляцию и налоговую нагрузку. Если инфляция будет на уровне 9,7−10%, с учетом налогов на проценты (23%) ставки по гривневым вкладам должны стартовать примерно с 13% годовых. Но учитывая опыт прошлых лет граждане будут „искать“ депозиты, ставки по которым будут на 1−2 п.п. выше», — объяснил Мамедов.
По базовому сценарию:
- средние ставки по гривневым вкладам могут снизиться на 1 п.п. — до 13−13,5%;
- вместе с тем банки смогут предлагать 14−15% годовых для новых вкладчиков.
Валютный фактор и доверие к гривне
В госбюджете заложен средний курс доллара на уровне 45,7 грн/долл., а в первом полугодии 2026 года ожидаются колебания в пределах 42,8−43,5 грн/долл. Это снижает девальвационные ожидания и поддерживает интерес к гривневым инструментам.
«Доверие к гривне — ключевой актив депозитного рынка. Банки уже научились работать с ней системно», — подытожил Мамедов.
Кредитный рынок: что определит ставки
По словам Мамедова, потенциал для снижения кредитных ставок напрямую зависит от макроэкономической стабильности, политики Национального банка и ритмичности поступления международной финансовой помощи.
По данным НБУ, по итогам 2025 года:
- общий объем банковского кредитования вырос на 15−18%;
- кредитование бизнеса — более чем на 20%;
- около 45% кредитов приходится на государственные программы.
При этом роль коммерческих кредитов продолжает расти. «Если в 2022—2023 годах до 70% кредитного портфеля формировали госпрограммы, то в 2025 году коммерческие кредиты уже превысили их объем», — отмечает Мамедов.
В 2025 году на фоне конкуренции средняя стоимость кредитов для малого и среднего уже снизилась с 18−21% до 15−18% годовых. В 2026 году, по прогнозу, ставки для бизнеса могут снизиться до 14−16,5%, особенно для кредитов на 1−3 млн грн сроком 3−5 лет.
Ранее мы сообщали, как выбрать наиболее выгодные условия и на что обращать внимание при оформлении потребительского кредита.
