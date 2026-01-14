0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что будет со ставками по депозитам и кредитам в 2026 году

Кредит&Депозит
54
Что будет со ставками по депозитам и кредитам в 2026 году
Что будет со ставками по депозитам и кредитам в 2026 году
В 2026 году средние процентные ставки по кредитам в Украине могут уменьшиться на 1−1,5 п.п., тогда как гривневые депозиты, по прогнозам, будут и далее оставаться прибыльными даже на фоне постепенного снижения учетной ставки.
Такое развитие событий возможно при замедлении инфляции, стабильной работе банковской системы и относительно предсказуемой ситуации на валютном рынке.
Об этом сообщил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления «Глобус Банка» Сергей Мамедов.

Депозиты-2026: чего ждать украинцам от банков

По словам эксперта, на январь 2026 года учетная ставка НБУ сохраняется на уровне 15,5% — без изменений с марта 2025 года.
«Если учетная ставка будет снижаться, это синхронно скажется и на стоимости других монетарных инструментов, в частности депозитных сертификатов НБУ. Такие изменения будут постепенно корректировать тренды в депозитном сегменте: ставки по гривневым вкладам, вероятно, несколько снизятся. Но для вкладчиков арифметика простая: доходность депозита должна перекрывать инфляцию и налоговую нагрузку. Если инфляция будет на уровне 9,7−10%, с учетом налогов на проценты (23%) ставки по гривневым вкладам должны стартовать примерно с 13% годовых. Но учитывая опыт прошлых лет граждане будут „искать“ депозиты, ставки по которым будут на 1−2 п.п. выше», — объяснил Мамедов.
По базовому сценарию:
  • средние ставки по гривневым вкладам могут снизиться на 1 п.п. — до 13−13,5%;
  • вместе с тем банки смогут предлагать 14−15% годовых для новых вкладчиков.

Валютный фактор и доверие к гривне

В госбюджете заложен средний курс доллара на уровне 45,7 грн/долл., а в первом полугодии 2026 года ожидаются колебания в пределах 42,8−43,5 грн/долл. Это снижает девальвационные ожидания и поддерживает интерес к гривневым инструментам.
«Доверие к гривне — ключевой актив депозитного рынка. Банки уже научились работать с ней системно», — подытожил Мамедов.
Читайте также

Кредитный рынок: что определит ставки

По словам Мамедова, потенциал для снижения кредитных ставок напрямую зависит от макроэкономической стабильности, политики Национального банка и ритмичности поступления международной финансовой помощи.
По данным НБУ, по итогам 2025 года:
  • общий объем банковского кредитования вырос на 15−18%;
  • кредитование бизнеса — более чем на 20%;
  • около 45% кредитов приходится на государственные программы.
Читайте также
При этом роль коммерческих кредитов продолжает расти. «Если в 2022—2023 годах до 70% кредитного портфеля формировали госпрограммы, то в 2025 году коммерческие кредиты уже превысили их объем», — отмечает Мамедов.
В 2025 году на фоне конкуренции средняя стоимость кредитов для малого и среднего уже снизилась с 18−21% до 15−18% годовых. В 2026 году, по прогнозу, ставки для бизнеса могут снизиться до 14−16,5%, особенно для кредитов на 1−3 млн грн сроком 3−5 лет.
Ранее мы сообщали, как выбрать наиболее выгодные условия и на что обращать внимание при оформлении потребительского кредита.
По материалам:
Обозреватель
Банки Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems