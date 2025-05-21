Что будет с пенсиями людей с оккупированных территорий, которые больше года ее не снимали: разъяснение Минсоцполитики — Finance.ua

Что будет с пенсиями людей с оккупированных территорий, которые больше года ее не снимали: разъяснение Минсоцполитики Сегодня 08:03 — Личные финансы

Что будет с пенсиями людей с оккупированных территорий, которые больше года ее не снимали: разъяснение Минсоцполитики

Пенсии людей, которые не выехали из ВОТ Луганской и Донецкой областей и больше года не снимали пенсию, будут храниться на их счетах в Пенсионном фонде.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Из-за российской агрессии против Украины, которая продолжается уже более 10 лет, часть украинских пенсионеров проживает на неподконтрольной государству территории. При этом такие пенсионеры продолжают получать свою пенсию при прохождении физической (в частности, видео-) идентификации в Пенсионном фонде.

В то же время, Пенсионный фонд Украины давно (от одного года до иногда 5−7 лет) не может связаться с некоторыми пенсионерами. Эти люди также длительное время (по меньшей мере год) не пользуются деньгами со своих пенсионных карт. Поэтому их пенсионные средства накапливаются в Ощадбанке , который должен эти пенсии выплачивать.

Уже на 1 октября 2023 года в Ощадбанке накоплено более 10 миллиардов гривен. Это пенсии, начисленные украинским пенсионерам с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей (тех территорий, которые были оккупированы еще до полномасштабного вторжения в 2022 году). С этими пенсионерами не было связи, они не пользовались своими счетами и никак не взаимодействовали с украинским банком.

Таким образом, пенсии части этих пенсионеров банк использовал как свои свободные деньги для собственных операций.

Чтобы сделать пенсионную систему более финансово стабильной, Закон «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» установил новое правило: средства, отложенные для выплаты таких пенсий, теперь будут храниться не в Ощадбанке, а непосредственно в Пенсионном фонде Украины.

Для того чтобы выполнить эту норму Закона, правительство подготовило проект специальных правил (постановления). Эти правила четко определяют, как именно эти средства перейдут из АО «Ощадбанк» в Пенсионный фонд Украины. При этом очень важно, что право на эти деньги полностью остается за пенсионерами, на чьи счета они были зачислены.

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Следовательно, если владельцы этих средств живы или у них есть законные наследники (родные, имеющие право наследовать эти деньги), право на получение этих выплат полностью сохраняется за ними. Меняется только место, где эти деньги будут храниться: вместо государственного «Ощадбанка» они будут находиться в Пенсионном фонде Украины, ожидая обращения своих собственников.

Норма касается только средств тех пенсионеров, которые отвечают одновременно следующим параметрам:

1. Являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) из ВТО Донецкой, Луганской областей (или раньше были ВПЛ из ВТО Донецкой, Луганской областей, которые оккупированы до 24.02.2022).

2. Получали пенсию как ВПЛ до полномасштабного вторжения.

3. Не пользовались пенсионным счетом (картой) свыше 1 года или не проходили физическую идентификацию в АО «Ощадбанк» в течение шести месяцев с даты, когда это должно было быть сделано.

Что дальше

Постановление Кабинета Министров, детализирующее порядок, еще не принято. После ее официального принятия и публикации оно вступит в силу не ранее 1 июля.

В любых условиях, право на пенсию и полный объем начисленных средств сохраняется за собственником. После принятия Постановления и утверждения порядка можно будет обратиться в Пенсионный фонд (с заявлением) для получения своей пенсии единовременно в полном объеме на банковский счет.

Какие изменения планируются

АО «Ощадбанк» перечислит неиспользованные пенсионные средства ВПЛ в Пенсионный фонд Украины. Это касается средств на счетах, где движения не было более года, или если человек не прошел физическую идентификацию, и у Пенсионного фонда отсутствует информация, жив ли этот человек.

Что важно знать:

никто не лишится своих денег. Самое главное — право на эти деньги остается за владельцем. Вся сумма начисленной пенсии никуда не исчезает;

в случае, если человек, которому принадлежали эти пенсионные средства, умер, его невыплаченную пенсию смогут получить его родственники (наследники);

деньги вернут одной суммой на счет: в случае обращения лица в Пенсионный фонд Украины с заявлением о выплате возвращенной суммы средств, получателям вернут сразу всю сумму. Эти средства будут перечислены на банковский счет.

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