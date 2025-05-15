Пенсионный фонд объяснил, почему в мае украинцы получили более маленькую субсидию — Finance.ua

Пенсионный фонд объяснил, почему в мае украинцы получили более маленькую субсидию
Пенсионный фонд Украины напомнил, что жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг и расходов на управление многоквартирным домом назначается до окончания отопительного сезона и рассчитывается в зависимости от периода:
- на неотопительный сезон — с 1 мая по 30 сентября;
- на отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.
При этом для месяцев начала и окончания отопительного сезона — октября и апреля — субсидия рассчитывается с учетом фактической продолжительности сезона, который официально длится с 16 октября по 15 апреля включительно.
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Именно поэтому размер жилищной субсидии за апрель, выплаченный в мае, меньше, чем в предыдущем месяце. Он был определен с применением социальных нормативов только за 15 дней отопительного периода — с 1 по 15 апреля включительно.
Такое положение предусмотрено пунктом 70 Порядка назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабмина № 848 от 21 октября 1995 года.
Ранее в Минсоцполитики сообщили, что большинству получателей, получавших жилищную субсидию в отопительный сезон, ее переназначат автоматически. Автоматическое переназначение произойдет в случае, если не изменились данные об имущественном положении или составе домохозяйства.
НБУ ожидает, что в течение 2025 года действующие тарифы на газ, отопление и поставки горячей воды не будут пересматриваться. Повышение возможно с 2026 года.
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