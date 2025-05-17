Демографический прогноз: к 2070 году в Украине работающих будет меньше, чем пенсионеров — Finance.ua

Демографический прогноз: к 2070 году в Украине работающих будет меньше, чем пенсионеров Сегодня 20:16

Демографический прогноз: к 2070 году в Украине работающих будет меньше, чем пенсионеров

По прогнозу ООН, демографическая ситуация в Украине может усложниться, если не ввести действенные политические меры.

Об этом говорится в исследовании Киевской школы экономики.

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Отмечается, что параллельно будет происходить значительное старение нации: уже в 2070 году количество людей в возрасте 60+ (11,1 млн) превысит число трудоспособного населения (18−59 лет) — 10,9 млн человек.

Это создаст критическое давление на системы здравоохранения, социальной поддержки и пенсионного обеспечения.

По данным KSE, одним из ключевых факторов, влияющих на демографическую ситуацию и рынок труда, является интеграция ветеранов.

После завершения боевых действий (прогноз на конец 2025 года) доля ветеранов и их семей, нуждающихся в особом внимании, возрастет до 15% населения, или 4−5 млн человек.

При этом более 60% ветеранов будут моложе 40 лет, что требует переосмысления ветеранской политики с акцентом на их реинтеграцию в гражданскую жизнь.

Напомним, 63% предприятий в 2024 году сообщили о сложностях с подбором персонала. Преимущественно квалифицированной рабочей силы.

Сегодня около 16% людей с инвалидностью трудоспособного возраста привлечены к рынку труда. Но только ~16% вакансий адаптированы или маркируются как доступные для этой категории.

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