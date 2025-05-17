Демографический прогноз: к 2070 году в Украине работающих будет меньше, чем пенсионеров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Демографический прогноз: к 2070 году в Украине работающих будет меньше, чем пенсионеров

20
Демографический прогноз: к 2070 году в Украине работающих будет меньше, чем пенсионеров
Демографический прогноз: к 2070 году в Украине работающих будет меньше, чем пенсионеров
По прогнозу ООН, демографическая ситуация в Украине может усложниться, если не ввести действенные политические меры.
Об этом говорится в исследовании Киевской школы экономики.
Читайте также
Отмечается, что параллельно будет происходить значительное старение нации: уже в 2070 году количество людей в возрасте 60+ (11,1 млн) превысит число трудоспособного населения (18−59 лет) — 10,9 млн человек.
Это создаст критическое давление на системы здравоохранения, социальной поддержки и пенсионного обеспечения.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По данным KSE, одним из ключевых факторов, влияющих на демографическую ситуацию и рынок труда, является интеграция ветеранов.
После завершения боевых действий (прогноз на конец 2025 года) доля ветеранов и их семей, нуждающихся в особом внимании, возрастет до 15% населения, или 4−5 млн человек.
Читайте также
При этом более 60% ветеранов будут моложе 40 лет, что требует переосмысления ветеранской политики с акцентом на их реинтеграцию в гражданскую жизнь.
Напомним, 63% предприятий в 2024 году сообщили о сложностях с подбором персонала. Преимущественно квалифицированной рабочей силы.
Сегодня около 16% людей с инвалидностью трудоспособного возраста привлечены к рынку труда. Но только ~16% вакансий адаптированы или маркируются как доступные для этой категории.
По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems