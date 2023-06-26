Что будет с курсом евро: ожидать ли дальнейшего роста — Finance.ua

Что будет с курсом евро: ожидать ли дальнейшего роста Сегодня 11:04 — Валюта

Что будет с курсом евро: ожидать ли дальнейшего роста

Курс евро к доллару на международном рынке поднялся до уровня 1,1, поэтому в Украине на наличном рынке евро стоит около 41 грн. Но дальнейшего подорожания евро ждать не стоит.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал экономист Борис Кушнирук.

«Я считаю, что к настоящему моменту евро вышел, наверное, на плато», — сказал он.

По его словам, в Европейском Союзе не очень заинтересованы, чтобы евро к доллару рос и дальше, «так как это тоже нехорошо для европейцев, для европейских компаний, потому что товары, номинированные в евро, тогда становятся дороже, чем товары в долларах».

«Поэтому я думаю, что будут делать все для того, чтобы не допускать какого-либо дополнительного укрепления курса евро. Поэтому я не ожидаю, что мы увидим какое-нибудь значительное укрепление курса евро к доллару», — отметил Кушнирук.

Он напомнил, что были моменты, когда ранее курс евро к доллару поднимался до уровня 1,2. «Но я не думаю, что сейчас мы увидим такую ​​историю», — добавил экономист.

Справка Finance.ua:

Нацбанк будет контролировать обмен валюты банками и обменниками;

на основе анализа макроэкономической ситуации в Украине валютный прогноз Райффайзен Банка предусматривает сохранение текущего официального курса гривны к доллару или так называемый стабилизационный сценарий развития событий;

доллар пока не выглядит как лучшее средство для сбережений украинцев. Более привлекательными для граждан представляются гривневые облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ), считает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.