Что будет с курсом доллара в Украине в 2023 году: эксперты рассказали, от каких факторов будет зависеть — Finance.ua

Что будет с курсом доллара в Украине в 2023 году: эксперты рассказали, от каких факторов будет зависеть Сегодня 11:21 — Валюта

Что будет с курсом доллара в Украине в 2023 году: эксперты рассказали, от каких факторов будет зависеть

Курс доллара в Украине в 2023 году будет зависеть от многих факторов, однако ключевые — международная финансовая помощь нашему государству от партнеров и новости с фронта. В общем, рисков возможной девальвации валюты не наблюдается, а ситуация на валютном рынке — стабильна.

Эксперты ожидают более-менее стабильного курса доллара в 2023-м, пишет Обозреватель.

«Нацбанк продолжает проводить интервенции для удовлетворения спроса импортеров на иностранную валюту. Интервенции по продаже валюты снижаются. В октябре и ноябре этого года они составляли $1,6 млрд по сравнению с $2,8 млрд в сентябре (для импортеров). А до того как курс стал 36,6 грн/$, эти цифры были еще больше. Поэтому в краткосрочной перспективе риски девальвации, по моему мнению как эксперта, низкие, насколько это возможно в условиях войны», — рассказал финансовый эксперт, доктор экономических наук Василий Фурман.

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Также он отметил, что объем международных резервов уже превысил довоенный уровень ($27,9 млрд). Он обеспечивает финансирование 3,5 месяцев будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ (Национального банка Украины).

«Ну и факторы, оказывающие положительное влияние на валютном рынке, они также являются одними из определяющих, — это и ритмичность поступления международной помощи в сентябре-декабре, плюс, если говорить о следующем годе, договоренности высшего политического руководства нашего государства с Евросоюзом, США. «Я очень надеюсь, что у нас будет новая программа с МВФ и мы сможем профинансировать наш дефицит государственного бюджета ($38 млрд) в полной мере без участия Нацбанка в монетизации», — добавляет Фурман.

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Владимир Дубровский, старший экономист CASE-Ukraine, согласен: финансовая помощь Украине — главный фактор. Но она остается стабильной, поэтому он относительно оптимистичен в своем прогнозе. Угроз для курса нет, скачков стоимости не ожидается, резюмировал эксперт.

Важный фактор, который положительно повлиял на ситуацию на наличном рынке — уменьшение эмиссионного финансирования дефицита госбюджета Нацбанком — до 30 млрд грн в месяц с пика в 100 млрд грн в июне этого года, говорит Фурман. Большое влияние на курс еще и оказало продление работы «Зернового коридора» на 120 дней в середине ноября.

Фурман надеется, что соглашение будет и дальше работать в 2023-м, более того — оно будет расширено. Это положительно повлияло бы на украинский экспорт.

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«Также положительно сказывается на курсе гривны и то, что Минфин постепенно повышает ставку по ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа). Таким образом, растет привлекательность гривневых активов в ОВГЗ, заработает так называемый трансмиссионный механизм. Ну, и то, что ОВГЗ является альтернативой вкладам граждан, чем покупка доллара США», — подчеркнул Фурман.

Что негативно скажется на курсе доллара в 2023-м

Среди факторов, которые могут оказать негативное влияние на состояние валютного рынка:

ухудшение ожиданий экономических агентов из-за ракетных атак страны-террориста рф на энергетическую инфраструктуру Украины;

рост затрат на логистику и ведение бизнеса;

рост спроса на наличку, в том числе иностранную, из-за блэкаутов.

При этом ситуация на валютном рынке Украины — контролируема и стабильна. Фурман отметил, что благодаря действиям НБУ, внешней финансовой помощи и оптимальной политике Министерства финансов у нас довольно заблансированная макроэкономическая ситуация в государстве.

Обозреватель По материалам:

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