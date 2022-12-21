Курс доллара до и после Нового года: эксперт дал прогноз на ближайшие недели — Finance.ua

Курс доллара до и после Нового года: эксперт дал прогноз на ближайшие недели
Наличный курс доллара в Украине может измениться в ближайшее время. Речь идет о конце декабря и первой неделе января.
Такой прогноз сделал руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий, отметив, что на курс доллара в указанный период будут влиять традиционные высокие бюджетные расходы.
«Мы знаем, что традиционно до конца года курс доллара растет по отношению к гривне из-за очень высоких бюджетных расходов, частично переходящих на валютный рынок. Скорее всего, этот фактор как-то может влиять на наличный курс. Но не будет сильно влиять, потому что все же официальный курс точно никуда не будет двигаться», — отметил он.
По прогнозу эксперта, в ближайшие недели курс доллара может увеличиться на 50 копеек:
«То есть, скорее всего, будет незначительная, но все же девальвация гривны в ближайшие недели».
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