Данилишин рассказал о ситуации на валютном рынке — Finance.ua

Данилишин рассказал о ситуации на валютном рынке Сегодня 12:02 — Валюта

Несмотря на то, что террористические атаки рф на энергетическую инфраструктуру оказывают существенное негативное влияние на экономическую активность, украинский бизнес постепенно адаптируется к сложным условиям.

Об этом сообщает член Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин в Facebook.

Так, в рамках опроса Европейской Бизнес Ассоциации Индекс инвестиционной привлекательности Украины 86% предприятий подтвердили, что устанавливают генераторы и другие источники бесперебойного питания для минимизации потерь от отключений электроэнергии.

В целом, несмотря на войну, несколько уменьшилось количество респондентов, считающих инвестклимат крайне неблагоприятным — с 53% до 37%, 99% компаний Ассоциации планируют продолжать работать на рынке Украины в 2023 году, а 63% даже собираются инвестировать в Украину в военное время.

Валютный рынок

Рост спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков на прошлой неделе на фоне сокращения ее предложения обусловил более чем двукратный рост чистого спроса на иностранную валюту на межбанковском рынке по клиентским операциям.

Это, в свою очередь, определяло увеличение 4-й неделю подряд интервенций Национального банка по продаже иностранной валюты для сбалансирования рынка. За прошедшую неделю Национальный банк продал 841 млн долларов США по сравнению с 583 млн долларов США неделей ранее.

Важным фактором поддержания сбалансированности валютного рынка является поступление международной финансовой помощи. Так, на этой неделе в Государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в 2 млрд долл. США от Соединенных Штатов Америки, предоставленные через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта «Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине».

Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на обеспечение пенсионных выплат и зарплат работникам гражданской защиты, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

Также Украина получила от Канады 500 млн канадских долларов (экв. 367 млн долларов США) в соответствии с кредитным договором между Украиной и Канадой.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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