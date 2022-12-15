Доллар может значительно подорожать: названы две причины — Finance.ua

Доллар может значительно подорожать: названы две причины
Курс доллара на черном рынке в Украине в ближайшую неделю не должен серьезно измениться. Стабильность сохранится до конца года, считают эксперты.
Так, директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский считает, что серьезного влияния каких-либо факторов нет. Ослабить гривну могут либо сильные удары и повторный блекаут, либо резкий рост спроса на топливо и генераторы зимой.
Эксперт рассказал, что при стабильности на наличном рынке выгодно держать гривну и вкладывать ее для получения наибольших процентов. Он отметил, что сейчас процентные ставки выросли.
Согласно актуальному курсу валют на 15 декабря доллар на наличном рынке стоит 39,9 / 40 грн. Цена евро — 41,95 / 42,2 грн.
Справка Finance.ua:
- при самом пессимистическом прогнозе курс доллара в Украине может достичь отметки в 51 грн/долл. уже в 2023 году. Такой прогноз сформировала консенсус-группа Focus Economics S.L.U;
- руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий говорит, что официальный курс доллара (36,5686 грн/$) в Украине вряд ли изменится до конца 2022 года. Наличный курс так же останется на текущем уровне — 39,5-42 грн/$.
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