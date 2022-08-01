Что будет с инфляцией в Украине — прогноз экспертов Сегодня 21:01 — Личные финансы

Что будет с инфляцией в Украине — прогноз экспертов

30% инфляции, которые прогнозирует Национальный банк до конца года — вполне оправданы, но это не значит, что уже завтра продукты в магазинах подорожают на такую же величину.

Об этом в ходе Третьего всеукраинского валютного форума, организованного порталами Finance.ua и Минфин, говорили эксперты во время дискуссионной панели.

Кстати, полную запись с форума можно приобрести по ссылке.

«Хочу привлечь внимание к международным тенденциям. У нас около 10% инфляция в США и Европе. Инфляция 20-30% в emerging markets (развивающиеся рынки. — Ред.) — это не такая выдающаяся величина. Есть пример Турции, где 50–70%. Если смотреть на промышленную инфляцию в Европе, то во многих странах 40% плюс. Ничего ужасного не происходит. Мы идем в фарватере международных тенденций», — отметил директор департамента казначейско-инвестиционных услуг Укрэксимбанк а Антон Болдырев.

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Он подчеркнул, что не надо думать, что если у нас на 25% увеличился курс, то мы на следующее утро в магазинах увидим плюс 25% на ценниках.

«Это происходит постепенно. И действительно, все импортеры уже закладывали курс плюс-минус 40 в свои товары. Поэтому мы видим топливо, другие продукты — нет такой переоценки», — обратил внимание Болдырев.

«Импортеры закладывали в цены повышенный курс. Считаю, что до конца года добавит нам 2-3% к индексу потребительских цен, который есть на текущий момент», — добавил начальник управления казначейских операций Банка Кредит Днепр Юрий Гриненко.

По словам директора департамента рынков капитала ПриватБанк а Антона Коваленко, связь между инфляцией и курсом — один к пяти.

Если девальвация или ревальвация на 5%, то ожидайте инфляцию в одну или другую сторону 1%. Если курс был изменен на 25%, то ожидаем инфляцию 5%. При курсе 29 грн/долл. инфляция была на уровне 22%. Так что надо добавить эти 5% до 22% — простая арифметика. Учитывая мировые тенденции, 30% считаю справедливым уровнем", — резюмировал он.

Справка Finance.ua:

ранее Национальный банк Украины выпустил инфляционный отчет, в котором говорится, что номинальные зарплаты в 2022 году сократятся на 12%, а в реальном измерении (с учетом инфляции) — на 27%;

снижаться инфляция начнет в 2023 году, согласно прогнозу НБУ. Тогда же экономика вернется к росту. В этом году реальный ВВП сократится на треть.

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