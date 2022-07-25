Зарплаты не успевают за потребительской инфляцией (инфографика) — Finance.ua

Зарплаты не успевают за потребительской инфляцией (инфографика) Сегодня 10:02 — Личные финансы

Зарплаты не успевают за потребительской инфляцией (инфографика)

В июле ситуация с зарплатами неоднородна и зависит от региона страны. Незначительное повышение зарплат наблюдается в большинстве западных областей Украины, кроме Львова и области. В то же время ощутимо снизились зарплаты в Днепропетровской, Николаевской, Сумской областях и Волыни и Житомирщине. В Киеве средняя зарплата без изменений и остается самой высокой по Украине.

Средняя зарплата в июле в вакансиях во всех областях Украины составляет 22 460 грн.

На фоне роста темпов потребительской инфляции стабилизация и незначительное повышение средних зарплат в некоторых регионах в июле не внушает оптимизма. По данным Нацбанка Украины, в июне этого года показатель потребительской инфляции достиг 20,1% в годовом исчислении против 18% в мае. Напомним, что средние зарплаты из-за войны весной снизились на 10%, сравнивая с довоенным периодом. В некоторых профессиональных отраслях зарплаты упали до −50%. С началом лета в большинстве профессиональных сфер прекратилось понижение окладов, однако зарплаты остаются низкими. В июле, даже с учетом незначительного повышения средней зарплаты в некоторых регионах Украины, доходы украинцев ниже по сравнению с первой половиной февраля.

Экспертно-аналитический центр кадрового портала grc.ua подробно проанализировал ситуацию с зарплатами в регионах Украины.

Сколько платят работодатели

Киев остается городом с самой высокой средней заработной платой. Средний оклад в столице держится почти на одном уровне в течение трех месяцев — 29 200 гривен в мае, 29 500 гривен в июне и июле.

В рейтинге регионов с самыми высокими предлагаемыми зарплатами в вакансиях в середине лета произошли изменения.

В частности, во Львовской области, занимавшей в последнее время второе место в рейтинге зарплат, в июле средняя заработная плата снизилась. Если в июне в этом регионе в среднем было предложено 20 500 грн, то средняя июльская зарплата во Львове и области составляет 18 900 грн.

В отличие от Львова и области в большинстве областей Западного региона Украины в июле наблюдается положительная динамика средней заработной платы. Так, повышение средней зарплаты, предлагаемой в открытых вакансиях в июле, зафиксировано в Закарпатской области (16 600 грн), Ивано-Франковской области (15 200 грн), Хмельницкой области (14 800 грн), Тернопольской области (14 300 грн), Ровенской области (11 500 грн).



Более высокие, чем в начале лета, зарплаты в Одесской области. Здесь работодатели в июле предлагают в среднем 22 500 грн. Для сравнения, в июне средняя зарплата в этом регионе составила 18 700 грн. Такая динамика позволила Одесской области занять вторую позицию в списке регионов с самыми высокими средними зарплатами.



В рейтинг регионов, где в июле предлагают самые высокие зарплаты, кроме вышеупомянутых Киева, Одесской и Львовской областей, попали Харьковская область (средняя зарплата 18 000 грн), Запорожская и Черновицкая области (17 100 грн).



Где зарплаты снизились? Разница между регионами по показателю средней зарплаты весьма ощутима. Как отмечалось выше, самые большие зарплаты предлагают в Киеве (в среднем 29 500 грн). Самая низкая средняя заработная плата зафиксирована в Ровенской области (11 500 грн). В список регионов с самыми низкими зарплатами попали также Полтавская и Киевская области, где в среднем в июле предлагают 11 700 грн; Житомирская область (11 800 грн), Кировоградская область (12 100 грн), Черниговская область (12 100 грн).

Ощутимо снизились зарплаты, предлагаемые в июле, в Днепропетровской области (с 19 100 грн в июне до 16 100 грн в июле), Николаевской области (с 19 500 грн до 14 800 грн), Сумской области (с 14 300 грн до 12 500 грн), Волыни (с 15 400 грн до 12 200 грн) и Житомирской (с 14 900 грн до 11 800 грн).

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