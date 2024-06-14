Численность трудоспособного населения в Украине сократилась на 40% — эксперт — Finance.ua

Численность трудоспособного населения в Украине сократилась на 40% — эксперт
Численность трудоспособного населения в Украине на 2024 год, по сравнению с 2021 годом, снизилась на 40% в результате демографических процессов.
Об этом сообщила ведущий эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова Ольга Пищулина, пишет Укринформ.
«Согласно экспертным оценкам, численность трудоспособного населения в Украине сократилась на 40% по сравнению с довоенным 2021 годом. Информация с кадровых платформ показывает, что соотношение вакансии и резюме достигает критического уровня. Если до полномасштабной агрессии на одну вакансию приходилось две кандидатуры, то сейчас это соотношение практически один к одному. По последним данным, на 62 тысячи вакансий было 67 тысяч резюме», — проинформировала она.
В то же время Пищулина отметила, что сегодня для восстановления экономики Украины необходимо более 4,5 млн трудоспособного населения. Среди факторов, влияющих на перспективы развития сферы занятости, эксперт назвала демографические процессы и региональную спецификацию.
«Сокращение рабочей силы на 40% в 2024 году, если сравнивать с 2021 годом, произошло из-за демографических потерь. В настоящее время увеличивается количество лиц пенсионного возраста, что влияет на структуру экономики и наличный рынок труда. Также влияет региональная спецификация: из-за миграции населения произошла частичная деиндустриализация востока Украины, потерял потенциал аграрный сектор на юге. Состоялась релокация предприятий в тыловые регионы Украины, однако на западе сложно создавать ВПК, потому что там не было до сегодняшнего дня крупных промышленных предприятий, и в смысле организации производства там отсутствует «промышленно-техническая культура», — сказала она.
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Со своей стороны, доцент Академии труда и социальных отношений Николай Судаков подчеркнул, что украинская экономика проявляет адаптивность. В частности, сложилась ситуация, когда одни предприятия выживают благодаря другим — те, которые теряют способность быть конкурентоспособными и прекращают деятельность или сокращают работников, высвобождают кадры для предприятий, продолжающих работать.
В то же время, независимый эксперт из Берлина Александра Коломиец отметила: «Модель занятости мигрантов из Украины в странах Европы оставляет надежду на их возвращение». По ее словам, есть категории лиц, которые из-за границы продолжают управлять бизнесами в Украине, ожидая завершения войны. Также украинцы в ряде европейских стран все еще работают на работах, где требуется квалификация ниже той, которая есть у этих лиц. Коломиец подчеркнула, что «группой риска» является молодежь, которая все меньше выбирает украинские вузы для поступления.
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Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин напомнил, что долгое время в Украине сохранялся принцип дешевой рабочей силы, что считалось положительным явлением для экспортного сектора. По его словам, этот принцип можно перевернуть для стимулирования возвращения украинцев из-за рубежа.
«Если люди перестанут мыслить в терминах выживания — и в Украине, и в странах ЕС, то будет стимул для поиска работы. Замечу, что образование, карьера и зарплата в странах ЕС — связанные вещи. Поэтому я бы начал с резкого повышения учителям средней школы. Если зарплата учителей будет конкурентоспособной, я думаю, многое изменится в психологии подготовки квалифицированных кадров — следовательно, и в спросе и предложении рабочей силы», — сказал он.
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