Чиновники медучреждений, адвокат, благотворительница: СБУ разоблачили новые схемы для уклонистов — Finance.ua

Чиновники медучреждений, адвокат, благотворительница: СБУ разоблачили новые схемы для уклонистов Сегодня 09:26 — Криминал

Чиновники медучреждений, адвокат, благотворительница: СБУ разоблачили новые схемы для уклонистов, Фото: ssu.gov.ua

СБУ разоблачила 5 новых схем для уклонистов. В разных регионах Украины задержали организаторов схем, которые продавали военнообязанным поддельные документы для побега в ЕС. Стоимость подделок составляла до 16 тыс. долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В Николаевской области нейтрализовали преступную группу, которая торговала фиктивными справками о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Среди фигурантов — руководитель местного благотворительного фонда, которая подыскивала уклонистов, и ее сообщница — чиновница больницы. Она фабриковала медзаключения о наличии «тяжелых заболеваний» при обследовании клиентов.

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Далее фальшивку передавали заместительнице главврача областного центра медико-социальной экспертизы, которая «подтверждала диагнозы» беглецов и назначала им группы инвалидности.

Таким образом, более 15 уклонистов планировали использовать это для выезда в ЕС, но сотрудники Службы безопасности предотвратили побег.

В Полтавской области разоблачили местного адвоката, которая за деньги предлагала беглецам от призыва два варианта «решения вопроса». Первый способ — предоставляла им сфабрикованные заключения ВВК, второй — вносила в информационную систему «Шлях» для выезда за границу как водителей международных рейсов.

В Хмельницкой области ликвидировали еще одну схему нелегальной миграции за границу. К ее организации причастны врач-психиатр военного госпиталя и представительница военно-врачебной комиссии, которые продавали фиктивные справки о «плохом здоровье».

Затем поддельные документы подавали в военкомат для «списания» потенциальных призывников с военного учета.

В Прикарпатье задержали дельца, который «отмазывал» уклонявшихся от мобилизации.

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С этой целью он продавал им поддельные заключения об инвалидности, которые получал через собственные связи в одном из киевских центров медико-социальной экспертизы.

Во Львове ликвидировали еще один канал бегства за границу, действовавший под видом грузовых перевозок. Во время комплексных мероприятий задержан делец, который оформлял своих клиентов водителями благотворительного фонда.

По всем разоблаченным фактам идет расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

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