Чернигов и Тернополь опередили Киев по росту цен на квартиры — Finance.ua

Чернигов и Тернополь опередили Киев по росту цен на квартиры Сегодня 08:02 — Недвижимость

Чернигов и Тернополь опередили Киев по росту цен на квартиры

Чернигов возглавил рейтинг городов с наибольшим ростом медианной стоимости однокомнатных квартир с 2021 года — вторичное жилье подорожало здесь на 83% (с 662 тыс. грн до 1,2 млн грн). Такая динамика может удивить, ведь город довольно долго являлся зоной повышенного риска. Однако пока наблюдается постепенное возобновление интереса к местному рынку недвижимости, что и способствовало росту цен.

Об этом свидетельствуют данные OLX Недвижимость, где сравнивают цены на покупку 1-комнатной квартиры на вторичном рынке за май 2025 и май 2021 года.

Тернополь занял второе место с приростом в 82%: от 907 тыс. до 1,65 млн грн.

Стоимость жилья в Виннице тоже выросла существенно на 73%: от 1,2 млн до 1,9 млн грн.

Далее по темпам удорожания медианной стоимости на покупку 1-комнатной квартиры на вторичном рынке следуют:

Житомир: +58% (с 1 млн до 1,6 млн грн);

Ивано-Франковск: +56% (с 1,1 млн до 1,9 млн грн).

Города со стабильным, но не рекордным ростом

Цены на однокомнатные квартиры уверенно выросли во многих городах. В Ровно с 1 млн до 1,5 млн грн (рост на 49%), в Одессе — с 1,09 млн до 1,6 млн грн (47%). Столица, несмотря на высокие цены, выросла в цене на 42% — с 2,1 млн до 3,1 млн грн.

На уровне 41% рост показали сразу два города — Кропивницкий (от 707 тыс. до 1 млн грн) и Ужгород (от 1,2 млн до 1,7 млн ​​грн). В Черновцах и Луцке стоимость поднялась на 37%: с 1,1 млн до 1,5 млн грн и с 1,2 млн до 1,6 млн грн соответственно. В Харькове, несмотря на близость к линии фронта, рост составил 33%: от 650 тыс. до 871 тыс. грн.

В Хмельницком рост составил 31% - с 994 тыс. до 1,3 млн грн. Черкассы прибавили 28% (с 1,2 млн до 1,5 млн грн). Львов, хоть и остался одним из самых дорогих городов, показал самый низкий прирост в этой группе — 25%: с 1,8 до 2,2 млн грн.

Города, где цены почти не изменились или снизились

Незначительный рост цены на покупку 1-комнатной квартиры произошел в Сумах и Полтаве 5% (с 689 тыс. до 725 тыс.) и 7% (с 1,19 млн до 1,2 млн грн) соответственно.

Падение произошло ожидаемо в городах, приближенных к линии фронта:

Херсон -16% (с 716 до 608 тыс. грн);

Запорожье -13% (с 777 тыс. до 671 тыс. грн);

Николаев -6% (с 797 тыс. до 748 тыс. грн);

Днепр: -5% (с 1,1 млн до 1,07 млн ​​грн).

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Следовательно, жилье в Украине с 2021 года дорожало неравномерно. Наибольшие темпы роста зафиксированы в городах, которые жители выбирали в качестве альтернативы Киеву после начала полномасштабного вторжения. Запад и Центр показали высокую динамику, тогда как прифронтовые регионы — логическое проседание.

Ранее мы сообщали, что средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет 65 тысяч долларов, а кое-где в пригороде такое же жилье можно купить по почти втрое более низкой цене.

borgexpert По материалам:

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