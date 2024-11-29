«Черная пятница» повлияет на курс доллара: что будет с валютой в конце ноября — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Черная пятница» повлияет на курс доллара: что будет с валютой в конце ноября

Валюта
41
«Черная пятница» повлияет на курс доллара: что будет с валютой в конце ноября
«Черная пятница» повлияет на курс доллара: что будет с валютой в конце ноября
Эксперты прогнозируют, что до конца текущего месяца курс доллара не превысит 42 гривны. Однако в конце недели вырастет дополнительный спрос на валюту со стороны населения.
Спрос на доллар повысится из-за переходной даты, когда будут выплачиваться заработные платы. Об этом рассказала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.
По ее словам, в ноябре доллар будет слабее из-за периода акций в рамках «черной пятницы», во время которой украинцы будут массово покупать товары, предварительно обменяв валюту.
Она прогнозирует, что в течение этой недели наличный курс доллара будет в кордоре 41,50−41,80 гривен.
Читайте также
В пятницу, 29 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,40 грн (покупка) и 41,90 (продажа). Наличный курс — 41,76 (покупка) и 41,83 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,5956 грн.

Справка Finance.ua:

  • На украинском валютном рынке довольно скоро может произойти обесценивание гривны. Однако некоторые эксперты уверены, что такое явление в ближайшее время не прогнозируется. Курсовая стабильность на рынке будет держаться благодаря достаточной финансовой помощи из-за границы. Она, в свою очередь, позволит не нарушать равновесие между курсом и работой бизнес-структур, чтобы те не повышали цены на товар;
  • банкиры, домохозяйства и финансовые аналитики ожидают роста курса доллара к гривне в течение следующих 12 месяцев. Банки ожидают курс через 12 месяцев на уровне 44,92 грн/доллар. Население прогнозирует курс на уровне 44,54 грн/доллар. Финансовые аналитики ожидают курс 44,08 грн/доллар;
Хотите знать, что с курсом? И будет ли доллар дорожать? Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события.

Подписаться на рассылку 💸

По материалам:
Телеграф
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.