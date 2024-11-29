«Черная пятница» повлияет на курс доллара: что будет с валютой в конце ноября — Finance.ua

«Черная пятница» повлияет на курс доллара: что будет с валютой в конце ноября Сегодня 14:04 — Валюта

«Черная пятница» повлияет на курс доллара: что будет с валютой в конце ноября

Эксперты прогнозируют, что до конца текущего месяца курс доллара не превысит 42 гривны. Однако в конце недели вырастет дополнительный спрос на валюту со стороны населения.

Спрос на доллар повысится из-за переходной даты, когда будут выплачиваться заработные платы. Об этом рассказала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

По ее словам, в ноябре доллар будет слабее из-за периода акций в рамках «черной пятницы», во время которой украинцы будут массово покупать товары, предварительно обменяв валюту.

Она прогнозирует, что в течение этой недели наличный курс доллара будет в кордоре 41,50−41,80 гривен.

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В пятницу, 29 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,40 грн (покупка) и 41,90 (продажа). Наличный курс — 41,76 (покупка) и 41,83 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,5956 грн.

Справка Finance.ua:

На украинском валютном рынке довольно скоро может произойти обесценивание гривны. Однако некоторые эксперты уверены, что такое явление в ближайшее время не прогнозируется. Курсовая стабильность на рынке будет держаться благодаря достаточной финансовой помощи из-за границы. Она, в свою очередь, позволит не нарушать равновесие между курсом и работой бизнес-структур, чтобы те не повышали цены на товар;

банкиры, домохозяйства и финансовые аналитики ожидают роста курса доллара к гривне в течение следующих 12 месяцев. Банки ожидают курс через 12 месяцев на уровне 44,92 грн/доллар. Население прогнозирует курс на уровне 44,54 грн/доллар. Финансовые аналитики ожидают курс 44,08 грн/доллар;

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