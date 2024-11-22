Евро упал до минимума с 2022 года по отношению к доллару: причины — Finance.ua

Евро упал до минимума с 2022 года по отношению к доллару: причины Сегодня 15:33 — Валюта

Евро упал до минимума с 2022 года по отношению к доллару: причины

Евро упал до самого низкого уровня за последние два года, поскольку трейдеры делают ставку на то, что Европейский центральный банк вынужден будет агрессивно снижать процентные ставки, чтобы поддержать экономику региона.

Об этом сообщает Bloomberg.

Общая валюта упала более чем на 1% до 1,0335 долл., что стало самым слабым показателем с ноября 2022 года, после того как данные показали, что деловая активность в двух крупнейших экономиках блока сократилась больше, чем ожидалось.

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Отмечается, что вероятность снижения ставки на полпункта в следующем месяце подскочила почти до 60% с 15%.

Евро является одной из худших валют в Группе 10 за последние три месяца, поскольку перспектива введения жестких тарифов при президентстве Дональда Трампа в США рискует нанести удар по зависимым от экспорта экономикам региона. И это в то время как Германия и Франция борются с внутренними политическими кризисами.

Трейдеры сейчас делают ставки на то, что валюта может скатиться в паритет с долларом, что случалось всего дважды с момента ее запуска в 1999 году.

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Економічна Правда По материалам:

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