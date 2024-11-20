Переход на евро: Молдова отвязала курс от доллара — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Переход на евро: Молдова отвязала курс от доллара

Валюта
120
Переход на евро: Молдова отвязала курс от доллара
Переход на евро: Молдова отвязала курс от доллара
Национальный банк Молдовы со 2 января 2025 будет использовать евро в качестве базовой валюты для установления официального обменного курса молдавского лея. Таким образом, местную валюту отвяжут от доллара США.
Об этом сообщили в Национальном банке Молдовы (НБМ).
В регуляторе Молдовы говорят, что это решение отражает ориентацию экономики Молдовы на рынок Европейского Союза, который играет доминирующую роль в коммерческой и финансовой структуре страны.
Нацбанк считает, что это изменение уменьшит колебания курса молдавского лея по отношению к евро, а также разницу между курсами покупки и продажи евро. Это принесет пользу экономике и поможет снизить расходы на обмен валюты, отметил НБМ.
При этом отмечается: по официальным данным уже сейчас более 60% коммерческих транзакций и 70% денежных переводов осуществляются в евро. Кроме того, отмечается, эта валюта является самой популярной на местном валютном рынке.
«Изменение будет способствовать стабильности обменного курса. Что пойдет на пользу экономике», — утверждают в регуляторе.

В Украине также могут «отказаться» от доллара

Напомним, в Национальном банке Украины ранее сообщали, что рассматривают возможность привязать курс гривны к евро — вместо доллара. Причина — рост доли совершаемых в стране валютных сделок именно в евро.
Читайте также
В Нацбанке Украины отметили:
  • пока валютная структура сделок на валютном рынке Украины подтверждает статус доллара «как основной курсообразующей валюты»;
  • однако актуализация вопроса о целесообразности перехода с доллара к евро как основной валюте курсовой привязки может состояться уже «в скором будущем».
При этом отмечается: уже сейчас по сделкам по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок на евро вплотную приблизилась к 50%. А «участники рынка уже нуждаются в расчете индикатора справочного значения курса гривны к евро на межбанке по состоянию на 12 часов».
Хотите знать, что с курсом? И будет ли доллар дорожать? Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события.

Подписаться на рассылку 💸

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.