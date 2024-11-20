Переход на евро: Молдова отвязала курс от доллара — Finance.ua

Переход на евро: Молдова отвязала курс от доллара Сегодня 09:11 — Валюта

Переход на евро: Молдова отвязала курс от доллара

Национальный банк Молдовы со 2 января 2025 будет использовать евро в качестве базовой валюты для установления официального обменного курса молдавского лея. Таким образом, местную валюту отвяжут от доллара США.

Об этом сообщили в Национальном банке Молдовы (НБМ).

В регуляторе Молдовы говорят, что это решение отражает ориентацию экономики Молдовы на рынок Европейского Союза, который играет доминирующую роль в коммерческой и финансовой структуре страны.

Нацбанк считает, что это изменение уменьшит колебания курса молдавского лея по отношению к евро, а также разницу между курсами покупки и продажи евро. Это принесет пользу экономике и поможет снизить расходы на обмен валюты, отметил НБМ.

При этом отмечается: по официальным данным уже сейчас более 60% коммерческих транзакций и 70% денежных переводов осуществляются в евро. Кроме того, отмечается, эта валюта является самой популярной на местном валютном рынке.

«Изменение будет способствовать стабильности обменного курса. Что пойдет на пользу экономике», — утверждают в регуляторе.

В Украине также могут «отказаться» от доллара

Напомним, в Национальном банке Украины ранее сообщали , что рассматривают возможность привязать курс гривны к евро — вместо доллара. Причина — рост доли совершаемых в стране валютных сделок именно в евро.

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В Нацбанке Украины отметили:

пока валютная структура сделок на валютном рынке Украины подтверждает статус доллара «как основной курсообразующей валюты»;

однако актуализация вопроса о целесообразности перехода с доллара к евро как основной валюте курсовой привязки может состояться уже «в скором будущем».

При этом отмечается: уже сейчас по сделкам по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок на евро вплотную приблизилась к 50%. А «участники рынка уже нуждаются в расчете индикатора справочного значения курса гривны к евро на межбанке по состоянию на 12 часов».

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