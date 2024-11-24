«Черная пятница»: как подготовиться и избежать ошибок во время покупок — Finance.ua
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«Черная пятница»: как подготовиться и избежать ошибок во время покупок

Личные финансы
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«Черная пятница»: как подготовиться и избежать ошибок во время покупок
«Черная пятница»: как подготовиться и избежать ошибок во время покупок, Фото: freepik
Каждый год, в последнюю пятницу ноября, наступает всемирный день распродаж — «Черная пятница», который часто продолжается в выходные. В этот период магазины предлагают товары со скидками, что привлекает тысячи покупателей.
Об этом сообщили в «Защите прав потребителей».
Отмечается, что «Черная пятница», как и другие масштабные распродажи, побуждает людей покупать больше, чем нужно.
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Однако после завершения акций многие покупатели осознают, что приобрели ненужные вещи и начинают искать способы их возврата.

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Во время «Черной пятницы» растет количество покупателей в магазинах, что позволяет недобросовестным предпринимателям извлекать выгоду за счет импульсивных покупок, фальшивых скидок и невнимательности потребителей.

Как подготовиться и избежать ошибок при покупке

1. Планируйте покупки заранее. Заранее мониторите цены, чтобы оценить реальность скидок. Обращайте внимание на качество товаров и не покупайте в спешке.
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2. Проверяйте информацию о товаре. Он должен быть доступным, достоверным и указанным на государственном языке.
Гарантийные товары должны сопровождаться талонами. Даже товары со скидкой подлежат гарантийному ремонту, обмену или возврату в соответствии с Законом Украины «О защите прав потребителей».
3. Право на обмен или возврат. В течение 14 дней можно обменять или вернуть непродовольственный товар надлежащего качества, если он не подходит по размеру, цвету или другим параметрам. При отсутствии подходящего товара в магазине вам должны вернуть уплаченные средства.
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4. Сохраняйте расчетные документы. При покупке продуктов нужно получить от торговца расчетный документ. Ведь только при его наличии в случае приобретения некачественного товара или не подходящего товара потребитель может вернуть его в магазин.

Справка Finance.ua:

  • Программа поддержки граждан «Национальный Кешбэк» официально запустилась 11 октября после завершения бета-тестирования. Выплаты кешбэка будут осуществляться раз в месяц, а именно — до 20 числа следующего месяца;
  • более полумиллиона украинцев пока держат на счетах начисленные им деньги национального кешбэка.
По материалам:
Finance.ua
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