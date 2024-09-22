Стало відомо, коли приходитиме на картку кешбек за покупку українських товарів — Finance.ua

Стало відомо, коли приходитиме на картку кешбек за покупку українських товарів Сьогодні 15:15 — Особисті фінанси

Стало відомо, коли приходитиме на картку кешбек за покупку українських товарів

На початку вересня 2024 року в Україні стартував новий урядовий проєкт «Національний кешбек». У рамках програми українці можуть отримувати 10% кешбеку від вартості покупки, який зараховується на спеціальну банківську картку.

У проєкті «Зроблено в Україні» розповіли як та коли українцям буде виплачуватися кешбек.

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Зазначається, що виплати кешбеку здійснюватимуться раз на місяць, а саме — до 20 числа наступного місяця.

Наприклад, у вересні ви придбали товар українського виробника, який долучився до програми «Національний кешбек». Тоді кешбек за цю покупку надійде на оформлену вами картку до 20 жовтня.

Тобто, як зазначили у проєкті, за покупки в жовтні кошти надійдуть до 20 листопада, а за покупки у листопаді — до 20 грудня.

Однак важливо знати, що максимальною сумою зібраного за місяць кешбеку (і виплат) є 3 000 гривень.

Нагадаємо, у проєкті беруть участь понад 40 тисяч товарів. Раніше ми розповідали , за які товари українці найчастіше отримують кешбек

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