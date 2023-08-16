Чем руководствуются украинцы при покупке жилья — результаты исследования (инфографика) Сегодня 13:01 — Личные финансы

Чем руководствуются украинцы при покупке жилья — результаты исследования (инфографика)

Аналитики OLX Недвижимость поделились результатами исследования о том, какие главные драйверы украинцев при покупке жилья и на что они ориентируются при его выборе.

Зачем покупают недвижимость? Главным мотивом покупки недвижимости является изменение условий проживания (51%). Чаще всего украинцы хотели бы увеличить площадь жилья или улучшить текущие условия проживания. Причиной № 2 в покупке недвижимости является потребность в отдельном жилье, об этом сказали 45% опрошенных. Это обусловлено желанием жить с партнером или партнершей, иметь отдельное жилье для себя или для родителей или необходимость проживания после развода.

Несмотря на полномасштабную войну и риски, связанные с ней, третий по популярности мотив — это инвестирование в недвижимость с целью дальнейшего заработка (23%). Замыкают рейтинг главных причин покупки недвижимости: переезд в другой город после смены работы (11%) и потребности, связанные с влиянием войны — покупка жилья из-за того, что собственное было разрушено (10%).

Главными критериями при выборе жилья для покупки являются:

цена (87%),

общая площадь помещения (76%),

количество комнат (75%),

район города (73%),

хорошая планировка и ремонт (71%).

Второстепенные атрибуты, на которые обращают внимание украинцы: этаж, наличие автономного отопления, собственной придомовой территории, автостоянки или парковки, близость к работе, инфраструктура и наличие бомбоубежища в здании.

Справка Finance.ua:

по состоянию на июль самая высокая средняя стоимость первички за м² - в Киеве (57 059 грн, учитывая все типы квартир по количеству комнат), а самая низкая цена за м² в Хмельницкой области — 23 625 грн;

за м² - в Киеве (57 059 грн, учитывая все типы квартир по количеству комнат), а самая низкая цена за м² в Хмельницкой области — 23 625 грн; если говорить о вторичке , то наибольшая средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 86 360 долларов США в Киеве, затем Львовская область, где цена 61 264 доллара США, и Закарпатская область со стоимостью 49 665 долларов США;

, то наибольшая средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 86 360 долларов США в Киеве, затем Львовская область, где цена 61 264 доллара США, и Закарпатская область со стоимостью 49 665 долларов США; кроме того, в Киеве значительно выросла стоимость аренды жилья. Так, за последний месяц стоимость съема квартиры увеличилась на 1 048 грн — со средних 12 452 грн до 13 500 грн. За пол года цены выросли чуть больше — на 1 236 грн;

жилья. Так, за последний месяц стоимость съема квартиры увеличилась на 1 048 грн — со средних 12 452 грн до 13 500 грн. За пол года цены выросли чуть больше — на 1 236 грн; риелторы предупреждают, что цены на аренду в начале осени возрастут, несмотря на то, что столицу до сих пор часто обстреливают. Все потому, что все больше киевлян, уехавших из города с началом полномасштабного вторжения, возвращаются домой. Кроме того, в город приезжают студенты, поэтому спрос на жилье увеличивается.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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