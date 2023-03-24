Чехия продлила на год действие правил обеспечения жильем украинских беженцев — Finance.ua

Чехия продлила на год действие правил обеспечения жильем украинских беженцев Сегодня 12:45 — Личные финансы

Чехия продлила на год действие правил обеспечения жильем украинских беженцев

Чешское правительство продлило на год действие правил кризисного обеспечения жильем украинских беженцев.

Кабинет министров утвердил соответствующий законопроект 22 марта, сообщил глава МВД Вит Ракушан. Новая поправка в закон будет действовать до конца 2024 года, что соответствует правилам, введенным другими странами ЕС для приема беженцев из Украины.

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Чешское государство выделяет дотации для размещения беженцев в общежитиях, пансионах и гостиницах. Краевым и поселковым гостиничным объектам выделяется в день сумма в размере 300 крон на человека ($13,8).

По закону правительство может устанавливать величину дотации в диапазоне от 200 до 350 крон (от $9,2 до $16) на человека в сутки.

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На 2023 год МВД Чехии ориентировалось на сумму от 3,5 до 4 млрд крон ($161,3 млн-$184,4 млн) на кризисное размещение беженцев.

Размеры дотации изменились из-за пересмотра закона lex Ukrajina. Теперь государство будет покрывать расходы беженцев на проживание только в ограниченное время. Через 150 дней беженцы должны будут оплачивать эти расходы самостоятельно или найти другое жилье. Данные ограничения не распространяются на родителей с маленькими детьми, инвалидов и пожилых людей.

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С начала развязанной россией войны более 470 тысяч граждан Украины получили в Чехии временную защиту.

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Укрінформ По материалам:

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