Чехия продлила на год действие правил обеспечения жильем украинских беженцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Чехия продлила на год действие правил обеспечения жильем украинских беженцев

Личные финансы
39
Чехия продлила на год действие правил обеспечения жильем украинских беженцев
Чехия продлила на год действие правил обеспечения жильем украинских беженцев
Чешское правительство продлило на год действие правил кризисного обеспечения жильем украинских беженцев.
Об этом сообщает Radio Prague International.
Кабинет министров утвердил соответствующий законопроект 22 марта, сообщил глава МВД Вит Ракушан. Новая поправка в закон будет действовать до конца 2024 года, что соответствует правилам, введенным другими странами ЕС для приема беженцев из Украины.
Читайте также
Чешское государство выделяет дотации для размещения беженцев в общежитиях, пансионах и гостиницах. Краевым и поселковым гостиничным объектам выделяется в день сумма в размере 300 крон на человека ($13,8).
По закону правительство может устанавливать величину дотации в диапазоне от 200 до 350 крон (от $9,2 до $16) на человека в сутки.
Читайте также
На 2023 год МВД Чехии ориентировалось на сумму от 3,5 до 4 млрд крон ($161,3 млн-$184,4 млн) на кризисное размещение беженцев.
Размеры дотации изменились из-за пересмотра закона lex Ukrajina. Теперь государство будет покрывать расходы беженцев на проживание только в ограниченное время. Через 150 дней беженцы должны будут оплачивать эти расходы самостоятельно или найти другое жилье. Данные ограничения не распространяются на родителей с маленькими детьми, инвалидов и пожилых людей.
Читайте также
С начала развязанной россией войны более 470 тысяч граждан Украины получили в Чехии временную защиту.
Путешествуя за границу на собственном авто, стоит заранее позаботиться о наличии Зеленой карты, без которой пересечение границы невозможно. Зеленая карта работает как автогражданка, только за границей. Полис покрывает ответственность при возникновении страхового случая. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

Оформить Зеленую карту 🚗

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.