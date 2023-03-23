Чехия не будет выдавать визы россиянам и белорусам со вторым гражданством — Finance.ua

Чехия не будет выдавать визы россиянам и белорусам со вторым гражданством
Чехия продлила до 31 марта 2024 года запрет на выдачу виз гражданам рф и беларуси, который был введен вскоре после 24 февраля 2022 года. Запрет расширен также на россиян и белорусов, имеющих паспорта других стран.
Об этом сообщает Radio Prague International.
Отмечается, что правительство Чехии одобрило предложение Министерства иностранных дел продлить до 31 марта 2024 года запрет на выдачу виз и разрешений на длительное проживание в республике гражданам рф и беларуси, которое было введено вскоре после 24 февраля 2022 года.
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В то же время, запрет расширен также на россиян и белорусов, имеющих паспорта других стран.
Визы и разрешения на длительное проживание в Чехии будут предоставляться гражданам рф и беларуси только в исключительных случаях, например, по гуманитарным соображениям.
Также Чехия запретила гражданам этих стран безвизовый транзит через свои аэропорты и прямой въезд на территорию Чехии российских туристов из стран, не входящих в Шенгенскую зону.
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