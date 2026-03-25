Чехия приняла больше всего украинцев на душу населения — данные Евростата

Лица с временной защитой в ЕС — это не только граждане Украины

Наибольшее количество украинских беженцев в Европейском Союзе проживает в Германии. В то же время, по количеству на душу населения лидирует Чехия.

Такие данные обнародовало Европейское статистическое управление по итогам января 2026 года, сообщает Radio Prague International.

По состоянию на конец января 2026 года в ЕС было зарегистрировано 4,38 млн человек с временной защитой из Украины.

Из них:

в Германии — 1 260 230 человек (28,8%);

в Польше — 965 990 человек (22,1%);

в Чехии — 397 185 человек (9,1%).

По данным Министерства внутренних дел Чехии, по состоянию на середину марта количество лиц с временной защитой в стране выросло до 401 850 человек.

Показатели на душу населения

В пересчете на тысячу жителей ситуация другая:

Чехия — 36,4 человека;

Польша — 26,5;

Словакия — 25,8.

В среднем по Европейскому Союзу этот показатель составляет 9,7 человека на тысячу населения.

По сравнению с концом декабря 2025 года в конце января 2026 года лиц с временной защитой увеличилось в Европейском союзе на 23 110, или на 0,5 процента. При этом в 23 странах ЕС число беженцев выросло, а в 4, напротив, уменьшилось.

Читайте также Стоимость жилья в Чехии достигла рекордных показателей

Наибольшие абсолютные приросты были зафиксированы в Германии (+9610, или +0,8 процента), в Чехии (+4 130, или плюс 1,1 процента) и в Испании (+2 560, или +1,0 процента).

Наибольшее снижение численности украинских беженцев произошло в Польше (-3 250 или -0,3 процента) и на Кипре (-1 235 или -4,8 процента).

Кто получает временную защиту

Лица с временной защитой в ЕС — это не только граждане Украины. Такой статус могут получить также граждане других государств и лица без гражданства, которые на 24 февраля 2022 года имели в Украине статус беженца или другой вид защиты, а также члены их семей.

Страны ЕС могут предоставлять этот статус и тем, у кого было разрешение на постоянное проживание в Украине или другие законные основания пребывания при условии отсутствия безопасных условий для возвращения в страну происхождения.

Читайте также Украинцам будет труднее получить долгосрочное проживание в Чехии

В то же время граждане Украины составляют подавляющее большинство — 98,4% всех получателей временной защиты. Среди других — граждане россии (0,3%), Нигерии (0,1%) и Азербайджана (0,1%).

Открытие границы для молодежи резко увеличило число беженцев

С начала полномасштабной войны россии против Украины в феврале 2022 года временная защита в странах Евросоюза была предоставлена ​​в общей сложности почти 6,9 миллиона беженцев из Украины, из них Чехия предоставила его в общей сложности 746 085 человек, или 10,8 процента от всех. Чехия вместе с Польшей и Германией предоставили почти две трети (64,1 процента) таких статусов.

Читайте также Чехия планирует защитить свои компании, которые выходят на украинский рынок

Число решений о предоставлении временной защиты, принятых в отношении взрослых (18−64 лет) мужчин, достигло абсолютного квартального максимума в четвертом квартале 2025 года — после того, как в конце августа 2025-го украинское правительство разрешило выезд за границу мужчинам 15−22 лет. В том квартале эти мужчины составили 47,5 процента всех, кто получил временную защиту, — на 11,6 процента больше, чем в предыдущем квартале.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в Чехии готовят масштабное обновление правил пребывания иностранцев. Правительство уже поддержало соответствующий закон, меняющий подходы к оформлению документов и усиливающий контроль за миграцией. Базовые условия получения вида на жительство остаются без изменений — нововведения касаются прежде всего процедур и взаимодействия с государственными органами.

