Чехия приняла больше всего украинцев на душу населения — данные Евростата
Наибольшее количество украинских беженцев в Европейском Союзе проживает в Германии. В то же время, по количеству на душу населения лидирует Чехия.
Такие данные обнародовало Европейское статистическое управление по итогам января 2026 года, сообщает Radio Prague International.
По состоянию на конец января 2026 года в ЕС было зарегистрировано 4,38 млн человек с временной защитой из Украины.
Из них:
- в Германии — 1 260 230 человек (28,8%);
- в Польше — 965 990 человек (22,1%);
- в Чехии — 397 185 человек (9,1%).
По данным Министерства внутренних дел Чехии, по состоянию на середину марта количество лиц с временной защитой в стране выросло до 401 850 человек.
Показатели на душу населения
В пересчете на тысячу жителей ситуация другая:
- Чехия — 36,4 человека;
- Польша — 26,5;
- Словакия — 25,8.
В среднем по Европейскому Союзу этот показатель составляет 9,7 человека на тысячу населения.
По сравнению с концом декабря 2025 года в конце января 2026 года лиц с временной защитой увеличилось в Европейском союзе на 23 110, или на 0,5 процента. При этом в 23 странах ЕС число беженцев выросло, а в 4, напротив, уменьшилось.
Наибольшие абсолютные приросты были зафиксированы в Германии (+9610, или +0,8 процента), в Чехии (+4 130, или плюс 1,1 процента) и в Испании (+2 560, или +1,0 процента).
Наибольшее снижение численности украинских беженцев произошло в Польше (-3 250 или -0,3 процента) и на Кипре (-1 235 или -4,8 процента).
Кто получает временную защиту
Лица с временной защитой в ЕС — это не только граждане Украины. Такой статус могут получить также граждане других государств и лица без гражданства, которые на 24 февраля 2022 года имели в Украине статус беженца или другой вид защиты, а также члены их семей.
Страны ЕС могут предоставлять этот статус и тем, у кого было разрешение на постоянное проживание в Украине или другие законные основания пребывания при условии отсутствия безопасных условий для возвращения в страну происхождения.
В то же время граждане Украины составляют подавляющее большинство — 98,4% всех получателей временной защиты. Среди других — граждане россии (0,3%), Нигерии (0,1%) и Азербайджана (0,1%).
Открытие границы для молодежи резко увеличило число беженцев
С начала полномасштабной войны россии против Украины в феврале 2022 года временная защита в странах Евросоюза была предоставлена в общей сложности почти 6,9 миллиона беженцев из Украины, из них Чехия предоставила его в общей сложности 746 085 человек, или 10,8 процента от всех. Чехия вместе с Польшей и Германией предоставили почти две трети (64,1 процента) таких статусов.
Число решений о предоставлении временной защиты, принятых в отношении взрослых (18−64 лет) мужчин, достигло абсолютного квартального максимума в четвертом квартале 2025 года — после того, как в конце августа 2025-го украинское правительство разрешило выезд за границу мужчинам 15−22 лет. В том квартале эти мужчины составили 47,5 процента всех, кто получил временную защиту, — на 11,6 процента больше, чем в предыдущем квартале.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Чехии готовят масштабное обновление правил пребывания иностранцев. Правительство уже поддержало соответствующий закон, меняющий подходы к оформлению документов и усиливающий контроль за миграцией. Базовые условия получения вида на жительство остаются без изменений — нововведения касаются прежде всего процедур и взаимодействия с государственными органами.
