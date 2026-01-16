Чехия планирует защитить свои компании, которые выходят на украинский рынок Сегодня 13:35

Новое правительство Чехии планирует подготовить программы гарантийного и страхового характера для компаний, намеренных работать на украинском рынке.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек в комментарии Укринформу.

Гавличек напомнил, что до начала полномасштабной войны Украина входила в пятерку важнейших торговых партнеров Чехии среди стран вне Европейского Союза. По его словам, несмотря на сокращение товарооборота во время войны, сейчас взаимная торговля снова демонстрирует рост.

Защита для чешских компаний

В этом контексте вице-премьер отметил, что чешское правительство стремится подготовить качественные инструменты поддержки, прежде всего, гарантийные и страховые программы, которые позволят минимизировать риски для бизнеса.

«Здесь, по-моему, государство может сыграть ключевую роль — прежде всего на практическом уровне. Одно — это выражать поддержку Украине, а другое — что-то конкретно делать. И это как раз абсолютно конкретный шаг, который поможет Украине, ведь туда будут приходить необходимые ей продукция и инвестиции», — сказал Гавличек, добавив, что в то же время это сможет облегчить вхождение на украинский рынок для чешских компаний.

Читайте также Компенсации для бизнеса: как будет работать новое страхование от военных рисков

Гавличек также подчеркнул, что правительство Чехии будет следить за тем, чтобы чешские компании имели возможность заключать выгодные контракты в Украине и участвовать в крупных проектах.

«Мы будем следить, чтобы в этих торговых отношениях мы не оказались на втором плане, а имели справедливую возможность участвовать в интересных тендерах и поставках в сфере энергетики, транспортной инфраструктуры, например, строительстве больниц и тому подобное», — сказал чиновник.

Украина как перспективный рынок

Глава Минпромторга Чехии отметил, что даже в нынешних сложных условиях страна может оставаться одним из ключевых поставщиков для Украины.

По его словам, украинский рынок перспективный для чешских компаний, которые хорошо знают местную среду, имеют исторические связи и уже известны в Украине, в частности в сферах машиностроения и энергетики.

Гавличек также сообщил, что команды обеих стран уже работают над подготовкой встреч на экономическом уровне. Сначала переговоры могут состояться в онлайн-формате, а затем в формате личных встреч между представителями правительств и бизнеса.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.