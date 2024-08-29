Чехия обвиняет руководителя фонда в присвоении почти $900 тысяч, которые должны были пойти на помощь украинцам — Finance.ua
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Чехия обвиняет руководителя фонда в присвоении почти $900 тысяч, которые должны были пойти на помощь украинцам

Криминал
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Чехия обвиняет руководителя фонда в присвоении почти $900 тысяч, которые должны были пойти на помощь украинцам
Чехия обвиняет руководителя фонда в присвоении почти $900 тысяч, которые должны были пойти на помощь украинцам
Генпрокуратура Чехии обвиняет основателя благотворительного фонда Help Ukraine Владимира Гергеля в том, что он присвоил 20 миллионов крон (около $885 тысяч). Средства должны были потратить на помощь украинским беженцам.
Об этом сообщает чешский вещатель ČT24.
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Через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения россии в Украину, в апреле 2022 года, фигурант дел открыл центр «Розтылы», в котором украинским детям должны были помочь адаптироваться к жизни в Чехии — обучать языку и т. д.
При условии, что эти услуги будут бесплатными, Министерство образования Чехии выделило фонду Владимиру Гергелю Help Ukraine две субсидии в сумме 20 миллионов крон.
Однако журналисты чешского вещателя установили, что родители платили деньги за посещение детьми центра, а воспитатели там не получали зарплаты.
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ČT24 пишет, что за полученные средства Гергель планировал купить квартиру.
Следствие выяснило: после зачисления первых 15 миллионов крон два из них фигурант перечислил на счета своей матери. Позже он должен был снять со счета фонда шесть миллионов наличными и сразу заплатить восемь миллионов за покупку пражской квартиры.
Правоохранители изъяли у фигуранта дела имущество стоимостью не менее 12 миллионов крон, в частности, долю в жилищно-строительном кооперативе.
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Чешская полиция расследует дело Гергеля со второго полугодия 2023 года, обвинительный акт направила весной этого года. В начале августа прокуратура удовлетворила обвинение, далее мужчину будут судить.
Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.
По материалам:
theБабель
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