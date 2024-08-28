В Киеве разоблачили должностное лицо в растрате более полумиллиона гривен на закупке электрооборудования — Finance.ua

В Киеве разоблачили должностное лицо в растрате более полумиллиона гривен на закупке электрооборудования Сегодня 16:44 — Криминал

В Киеве разоблачили должностное лицо в растрате более полумиллиона гривен на закупке электрооборудования

Правоохранители разоблачили бывшего заместителя руководителя частного акционерного общества «Киевский электровагоноремонтный завод» в растрате более полумиллиона гривен бюджетных средств на закупке электрического оборудования. Фигуранту грозит до 8 лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram.

Фигурант, будучи заместителем генерального директора предприятия, выдал незаконное распоряжение подчиненным на проведение закупки силовых диодов в упрощенном порядке.

«Тендерная процедура была организована таким образом, чтобы другие участники не могли участвовать в ней, поскольку требования к товару прописали под одного поставщика, несмотря на то, что он не имел производственных мощностей для изготовления необходимого оборудования», — говорится в сообщении.

В результате покупки оборудования по завышенной цене ПАО «Киевский электровагоноремонтный завод» понес около 520 тысяч гривен убытков, что подтверждается заключением судебно-экономической экспертизы.

На данный момент правоохранители объявили фигуранту подозрение в растрате бюджетных средств. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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