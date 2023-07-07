Чехия направит Украине новый пакет военной помощи — Finance.ua

Чехия направит Украине новый пакет военной помощи
Поддержка будет включать больше ударных вертолетов, а также боеприпасы крупного калибра.
Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Вооруженные Силы Украины получат больше ударных вертолетов и еще «сотни тысяч» боеприпасов крупного калибра в ближайшие месяцы. Чехия также поможет Украине с подготовкой пилотов для F-16 и предоставит авиасимуляторы, чтобы тренировки продолжались не только за границей.
Чешский представитель добавил, что его страна уже предоставила защитникам Украины 676 единиц тяжелой техники и более 4 млн боеприпасов среднего и крупного калибра.
«Это означает, что ежедневно, начиная с первого дня войны, из Чехии в Украину выезжает около 10 000 единиц боеприпасов и по меньшей мере один танк, реактивная установка, гаубица
и т. д.», — отметил Фиала.
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Напомним, в Европарламенте достигнута предварительная договоренность о принятии «Закона о поддержке производства боеприпасов», которая является частью стратегии по укреплению европейской обороны и поддержки Украины.
Принятие этого закона позволит срочно направить 500 миллионов евро из бюджета ЕС на расширение производственных мощностей по производству артиллерийских боеприпасов и ракет.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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