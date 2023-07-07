Чехия направит Украине новый пакет военной помощи — Finance.ua

Чехия направит Украине новый пакет военной помощи Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Чехия направит Украине новый пакет военной помощи

Поддержка будет включать больше ударных вертолетов, а также боеприпасы крупного калибра.

Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Вооруженные Силы Украины получат больше ударных вертолетов и еще «сотни тысяч» боеприпасов крупного калибра в ближайшие месяцы. Чехия также поможет Украине с подготовкой пилотов для F-16 и предоставит авиасимуляторы, чтобы тренировки продолжались не только за границей.

Читайте также Болгария готовит новый пакет военной помощи для Украины

Чешский представитель добавил, что его страна уже предоставила защитникам Украины 676 единиц тяжелой техники и более 4 млн боеприпасов среднего и крупного калибра.

«Это означает, что ежедневно, начиная с первого дня войны, из Чехии в Украину выезжает около 10 000 единиц боеприпасов и по меньшей мере один танк, реактивная установка, гаубица и т. д. », — отметил Фиала.

Читайте также США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Напомним, в Европарламенте достигнута предварительная договоренность о принятии «Закона о поддержке производства боеприпасов», которая является частью стратегии по укреплению европейской обороны и поддержки Украины.

Принятие этого закона позволит срочно направить 500 миллионов евро из бюджета ЕС на расширение производственных мощностей по производству артиллерийских боеприпасов и ракет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.