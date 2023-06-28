США объявили о новом пакете военной помощи Украине — Finance.ua

США объявили о новом пакете военной помощи Украине
Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $500 млн.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны США во вторник, новый пакет содержит боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot, реактивных систем HIMARS, а также зенитные комплексы Stinger, противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и противотанковые ракеты.
Кроме того, Украина получит 30 боевых машин пехоты Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, ракеты TOW, высокоточные авиационные боеприпасы, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, стрелковое оружие и более 22 миллионов боеприпасов к нему.
Также в пакет вошли боеприпасы для подрыва и разминирования, оборудование для разминирования, тепловизионные системы и прочее.
Это уже 41 пакет военной помощи, одобренный США для помощи Украине с августа 2021 года. Общий объем помощи составляет более $40,5 млрд.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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