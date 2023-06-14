США передают Украине новый пакет военной помощи на $325 млн — Finance.ua
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США передают Украине новый пакет военной помощи на $325 млн

Казна и Политика
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США передают Украине новый пакет военной помощи на $325 млн
США передают Украине новый пакет военной помощи на $325 млн
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник объявил о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 325 миллионов долларов, в который входят дополнительные боеприпасы и бронетехника.
Новый пакет американской военной помощи Украина получит в рамках механизма Presidential Drawdown Authority, предусматривающего извлечение техники и боеприпасов из военных складов.
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Новый пакет включает «критически важные средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, бронированная техника и другое оборудование, необходимое для укрепления сил Украины на поле боя».
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«россия начала эту неспровоцированную войну против Украины. россия может закончить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие атаки на украинские города и украинцев», — отметил госсекретарь США.
«Пока россия этого не сделает, Соединенные Штаты и союзники и партнеры будут совместно поддерживать Украину столько, сколько нужно», — добавил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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