США передают Украине новый пакет военной помощи на $325 млн — Finance.ua

США передают Украине новый пакет военной помощи на $325 млн Сегодня 10:45 — Казна и Политика

США передают Украине новый пакет военной помощи на $325 млн

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник объявил о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 325 миллионов долларов, в который входят дополнительные боеприпасы и бронетехника.

Новый пакет американской военной помощи Украина получит в рамках механизма Presidential Drawdown Authority, предусматривающего извлечение техники и боеприпасов из военных складов.

Новый пакет включает «критически важные средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, бронированная техника и другое оборудование, необходимое для укрепления сил Украины на поле боя».

«россия начала эту неспровоцированную войну против Украины. россия может закончить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие атаки на украинские города и украинцев», — отметил госсекретарь США.

«Пока россия этого не сделает, Соединенные Штаты и союзники и партнеры будут совместно поддерживать Украину столько, сколько нужно», — добавил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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