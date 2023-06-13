Нужно дать им работу, а не выбрасывать на улицу, – Зеленский о раненных военных — Finance.ua

Нужно дать им работу, а не выбрасывать на улицу, – Зеленский о раненных военных Сегодня 09:33

Многие военнослужащие в результате ранения не могут находиться вблизи линии фронта. Вакансий в тылу не так много, поэтому у них нет возможности работать и обеспечивать свои семьи.

Президент Украины Владимир Зеленский высказал свое мнение насчет трудоустройства раненных военнослужащих. По его мнению, никаких изменений в законах по регулированию ситуации не требуется, передает 24 Канал.

По словам Владимира Зеленского, он уже обращался к командованию ВСУ по поводу трудоустройства раненных военных. В армии есть вакансии, позволяющие это сделать и нужно создавать или находить новые рабочие места.

Если герой потерял ради нашего государства конечность, государство должно дать герою работу, которую он может выполнять, и возможность зарабатывать деньги, — сказал Президент.

Также он добавил, что все раненные военные, с которыми он разговаривал, хотят вернуться. Из-за ранений они не могут стрелять или находиться вблизи передовой, но это не означает, что они не могут быть эффективны другим способом.

Вместе с тем, если в армии работы нет, раненные военные оказываются в сложном положении, ведь уволиться из ВСУ и искать гражданскую работу не всегда могут. По мнению Зеленского, армия должна делать все, чтобы обеспечить этих людей достойной работой.

«Надо или человека не держать в армии, или дать работу в армии. Мне кажется, дать работу лучше, чем просто выбросить на улицу», — добавил он.

Также он уверен, что никаких законов для этого не нужно, ведь можно обойтись соответствующими решениями внутри армии.

Телеканал 24 По материалам:

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