Болгария готовит новый пакет военной помощи для Украины — Finance.ua

Болгария готовит новый пакет военной помощи для Украины Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Болгария готовит новый пакет военной помощи для Украины

Болгария начала готовить новый пакет военной помощи для Украины.

Об этом рассказал министр обороны Болгарии Тодор Тагарев в интервью Главкому

«Он, скорее всего, уже начал формироваться. То есть, процесс пошел. Сама же передача, конечно, займет определенное время. При этом мы будем руководствоваться приоритетами украинской стороны и будем передавать ей в первую очередь то, что для нее на этом этапе самое необходимое. Здесь нужна гибкость с нашей стороны, и мы готовы к этому», — сказал Тагарев.

По его словам, содержание очередного пакета помощи является конфиденциальным. В то же время его основу составляют боеприпасы, но также есть и военная техника.

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«В частности, мы готовы ежегодно осуществлять подготовку 60 украинских боевых санитаров. Если потребуется готовить большее количество, то с этим, убежден, не будет никаких проблем. Как меня информировал начальник Военно-медицинской академии, у нас в Софии есть достаточно хорошая база и быстрый и эффективный курс подготовки, используемый для подготовки наших военнослужащих. Мы готовы на этой базе готовить и украинских», — рассказал Тагарев.

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Министр отметил, что у него было несколько встреч с украинским коллегой Алексеем Резниковым, в ходе которых Тагарев проинформировал о принятом решении по предоставлению нового пакета военной помощи и готовности Болгарии выполнять и другие обязательства, которые она взяла на себя.

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Дзеркало Тижня По материалам:

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