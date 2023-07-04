Болгария готовит новый пакет военной помощи для Украины — Finance.ua
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Болгария готовит новый пакет военной помощи для Украины

Казна и Политика
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Болгария готовит новый пакет военной помощи для Украины
Болгария готовит новый пакет военной помощи для Украины
Болгария начала готовить новый пакет военной помощи для Украины.
Об этом рассказал министр обороны Болгарии Тодор Тагарев в интервью Главкому.
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«Он, скорее всего, уже начал формироваться. То есть, процесс пошел. Сама же передача, конечно, займет определенное время. При этом мы будем руководствоваться приоритетами украинской стороны и будем передавать ей в первую очередь то, что для нее на этом этапе самое необходимое. Здесь нужна гибкость с нашей стороны, и мы готовы к этому», — сказал Тагарев.
По его словам, содержание очередного пакета помощи является конфиденциальным. В то же время его основу составляют боеприпасы, но также есть и военная техника.
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«В частности, мы готовы ежегодно осуществлять подготовку 60 украинских боевых санитаров. Если потребуется готовить большее количество, то с этим, убежден, не будет никаких проблем. Как меня информировал начальник Военно-медицинской академии, у нас в Софии есть достаточно хорошая база и быстрый и эффективный курс подготовки, используемый для подготовки наших военнослужащих. Мы готовы на этой базе готовить и украинских», — рассказал Тагарев.
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Министр отметил, что у него было несколько встреч с украинским коллегой Алексеем Резниковым, в ходе которых Тагарев проинформировал о принятом решении по предоставлению нового пакета военной помощи и готовности Болгарии выполнять и другие обязательства, которые она взяла на себя.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Дзеркало Тижня
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