Болгария полностью закрыла свои порты для российских судов — Finance.ua
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Болгария полностью закрыла свои порты для российских судов

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Болгария решила закрыть для входа российских судов все свои порты. Эта мера вводится в рамках директивы Евросоюза об исполнении санкций, пишет PortSEurope.
Запрет вступает в силу с 8 апреля и будет распространяться на все суда, находящиеся в Российском морском реестре судоходства.
Следует отметить, что изначально болгарские власти установили запрет на вход в свои порты для судов под российским флагом с 17 апреля прошлого года. Эта мера предусматривалась пятым пакетом общеевропейских санкций.
Однако теперь действие запрета расширяется на российские суда, ходящие под флагами других стран. Такие тоже есть.
По материалам:
УНІАН
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