Болгария продлила поддержку украинцев до октября — Finance.ua

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Болгария продлила поддержку украинцев до октября

Личные финансы
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Болгария продлила поддержку украинцев до октября
Болгария продлила поддержку украинцев до октября
Болгария продлила программу гуманитарной помощи для украинских беженцев. Речь идет об оплате проживания людей, получивших в стране временную защиту.
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Владельцы гостиниц будут получать по 15 левов (около 310 гривен) в день за каждого проживающего у них украинца. Такую компенсацию будут предоставлять только в зарегистрированных местах размещения, внесенных в Национальный туристический реестр.
Болгарское правительство также поручило министрам труда, социальной политики и образования в течение двух месяцев разработать предложения по интеграции украинцев в общество страны.
Схема господдержки украинских беженцев в Болгарии была введена в 2022 году. Она включала предоставление финансовой помощи для мест размещения украинцев. Несмотря на сокращение масштаба поддержки президентом Руменом Радевым, ее неоднократно продлевали.
В Болгарии остаются более 82 000 украинцев, из них около 16 000 проживают по программе гуманитарного размещения.

Справка Finance.ua:

  • Болгария может присоединиться к еврозоне с января 2025 года, если она будет отвечать всем критериям вступления.
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По материалам:
Телеканал 24
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