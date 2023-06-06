Болгария присоединится к проекту кабеля через Черное море для экспорта энергии из Азербайджана в Европу — Finance.ua

Болгария присоединится к проекту кабеля через Черное море для экспорта энергии из Азербайджана в Европу Сегодня 07:22 — Энергетика

Болгария намерена присоединиться к проекту строительства силового электрического кабеля Black Sea Energy, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

«Хочу сообщить, что свое согласие присоединиться к соглашению по проекту Black Sea Energy выразила и Болгария», — сказал Шахбазов в четверг, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, в рамках Бакинской энергетической недели (составной частью которой является форум) состоится четвертое министерское заседание по проекту строительства энергокабеля Black Sea Energy, который реализуется Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией.

По итогам заседания его участники согласовали присоединение к проекту Болгарии, сообщает Минэнерго Азербайджана.

«На встрече было согласовано присоединение Болгарии к коридору „зеленой“ энергии и завершение в ближайшее время технических задач для технико-экономического обоснования проекта», — говорится в сообщении.

В ходе заседания также состоялось обсуждение проекта меморандума о взаимопонимании по выбору консалтинговой компании и созданию совместного предприятия (СП) между странами-участницами, достигнута договоренность о проведении следующей встречи в июле 2023 года, добавляет ведомство.

Во встрече принимали участие министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, первый заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе, министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску, госсекретарь по вопросам политики безопасности министерства иностранных дел и торговли Венгрии Петер Штарай, а также министр энергетики Болгарии Росен Христов и представительница Европейской комиссии Кристина Лобилло Борреро.

Как сообщалось ранее, в декабре 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного кабеля Black Sea Energy мощностью 1 ГВт и протяженностью 1195 км. Кабель будет предназначен для поставки «зеленой» электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для дальнейшей транспортировки в Венгрию и остальную Европу.

В настоящее время работа по проекту находится на стадии разработки технико-экономического обоснования, которое планируется завершить до конца 2023 года. Прокладка кабеля займет 3−4 года. Европейская комиссия планирует выделить на эти цели 2,3 млрд евро.

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