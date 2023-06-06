Болгария присоединится к проекту кабеля через Черное море для экспорта энергии из Азербайджана в Европу — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Болгария присоединится к проекту кабеля через Черное море для экспорта энергии из Азербайджана в Европу

Энергетика
23
Болгария намерена присоединиться к проекту строительства силового электрического кабеля Black Sea Energy, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
«Хочу сообщить, что свое согласие присоединиться к соглашению по проекту Black Sea Energy выразила и Болгария», — сказал Шахбазов в четверг, выступая на Бакинском энергетическом форуме.
По его словам, в рамках Бакинской энергетической недели (составной частью которой является форум) состоится четвертое министерское заседание по проекту строительства энергокабеля Black Sea Energy, который реализуется Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией.
Место для вашей рекламы
По итогам заседания его участники согласовали присоединение к проекту Болгарии, сообщает Минэнерго Азербайджана.
«На встрече было согласовано присоединение Болгарии к коридору „зеленой“ энергии и завершение в ближайшее время технических задач для технико-экономического обоснования проекта», — говорится в сообщении.
В ходе заседания также состоялось обсуждение проекта меморандума о взаимопонимании по выбору консалтинговой компании и созданию совместного предприятия (СП) между странами-участницами, достигнута договоренность о проведении следующей встречи в июле 2023 года, добавляет ведомство.
Во встрече принимали участие министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, первый заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе, министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску, госсекретарь по вопросам политики безопасности министерства иностранных дел и торговли Венгрии Петер Штарай, а также министр энергетики Болгарии Росен Христов и представительница Европейской комиссии Кристина Лобилло Борреро.
Как сообщалось ранее, в декабре 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного кабеля Black Sea Energy мощностью 1 ГВт и протяженностью 1195 км. Кабель будет предназначен для поставки «зеленой» электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для дальнейшей транспортировки в Венгрию и остальную Европу.
В настоящее время работа по проекту находится на стадии разработки технико-экономического обоснования, которое планируется завершить до конца 2023 года. Прокладка кабеля займет 3−4 года. Европейская комиссия планирует выделить на эти цели 2,3 млрд евро.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.