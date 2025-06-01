Чего ждать от курса валют в июне — Finance.ua

Чего ждать от курса валют в июне
В июне на валютный рынок Украины будут влиять несколько факторов. В то же время резких скачков ожидать не стоит. Главными факторами влияния станут политика НБУ, состояние украинской экономики и возможные ограничения экспорта.
Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.
Будет ли повышаться курс валют
Он отметил, среднегодовой курс в бюджете заложен на уровне 45 гривен за доллар, поэтому незначительный рост выглядит вполне прогнозируемо.
«Начальная планка на 2025 год — 42,02 гривны за доллар — может снова стать реальностью уже в ближайшее время», — отметил эксперт.
По словам Лесового, в июне этого года возможны колебания курса доллара в пределах 41,6−42 гривен, а евро — в диапазоне 45,5−47 гривен.
Таким образом, 100 долларов в гривнах в Украине в июне будут стоить 4160 — 4200 гривен, а 1000 долларов в гривнах обойдутся украинцам в 41 600 — 42 000 гривен.
В то же время 100 евро в гривнах в Украине будут стоить 4550 — 4700 гривен, а 1000 евро в гривнах обойдутся в 45 500 — 47 000 гривен.
Справка Finance.ua:
- Международный валютный фонд считает, что для финансовой стабильности Украины необходимо придерживаться политики плавающего курса гривны. Такой режим предусмотрен действующей программой сотрудничества с фондом;
- Аналитики ICU прогнозируют, что НБУ откладывает постепенное ослабление курса гривны на конец года;
- аналитики инвесткомпании Dragon Capital обновили валютный прогноз, снизив ожидаемый курс гривны к концу 2025 года до 44 грн/долл. вместо предыдущих 45 грн/долл.
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