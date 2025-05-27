НБУ уменьшил интервенции на 18% до $618 млн: какой ожидать курс — Finance.ua

НБУ уменьшил интервенции на 18% до $618 млн: какой ожидать курс
На прошлой неделе официальный курс гривны оставался почти неизменным несмотря на незначительное увеличение дефицита валюты. Национальный банк уменьшил интервенции на 18% до $618 млн, однако фактическая потребность в них на прошлой неделе была значительно меньше.
Об этом говорится в еженедельном обзоре ICU.
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За четыре дня недели дефицит валюты вырос всего на 11% до $362 млн, так что большие недельные интервенции объясняются дефицитом на прошлой неделе.
По подсчетам, наибольший объем интервенций был в понедельник и составил чуть менее $300 млн, хотя дефицит валюты на рынке в этот день составил всего $24 млн.
Так что увеличенными интервенциями в понедельник НБУ компенсировал банкам валюту, проданную клиентам еще в пятницу, ведь дефицит валюты в тот день достиг почти $250 млн.
Курс
По итогам недели НБУ оставил официальный курс гривны почти неизменным 41.51 грн/$. Наличный курс в системно важных банках остался неизменным на уровне 41.2−41.7 грн/$.
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Напомним, из-за введенных президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин, мировая экономика столкнулась с высокой неопределенностью. Так, индекс неопределенности США сейчас выше, чем во времена глобального финансового кризиса. При таких тарифах, введенных Трампом и его командой, мировая экономика как минимум затормозит свой рост в этом году. Об этом в ходе ежегодного Invest Talk Summit 2025 заявил руководитель департамента корпоративного анализа ICU Александр Мартыненко.
По его словам, неопределенность — это плохо, потому что инвесторы не спешат инвестировать, а общество не спешит потреблять. Поэтому рынки на это реагируют очень плохо. Как следствие, значительные изменения происходят в настроениях инвесторов во всем мире, ведь сильный удар нанесен по репутации американских финансовых и рыночных активов.
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