Какой должна быть валютная корзина украинца — советы экспертов Сегодня 21:03 — Валюта

Во время Invest Talk Summit специалисты дали советы относительно того, как сохранить и приумножить свой капитал и каким он должен быть.

Одним из основных компонентов, на который обратили внимание эксперты, была валютная корзина. В частности, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG’S Эрик Найман отметил, что ее следует складывать по схеме 40−40−10−10, где есть: доллар (40%), евро (40%), золото (10%) и биткоин (10%).

Частично с ним согласился директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина, но он в валютную корзину еще добавил бы землю. Которую, кстати, считает сбережением, а не инвестированием. В общем, для него классическим вариантом является 40−40−20, где 20% - альтернативные инвестиции: криптовалюта , земля, недвижимость и золото.

Учитывая именно сбережения и инвестирования, то здесь мнения спикеров совпали лишь частично. Так, руководитель департамента аналитики Concorde Capital Александр Паращий считает, что для украинцев ничего лучше ОВГЗ нет. Это, если хотите сохранить деньги и даже немного заработать. Несмотря на это, он отметил, что в Украине очень мало инструментов для инвестирования, а именно: ОВГЗ, недвижимость, земля и депозиты. С ним согласился финансовый эксперт Алексей Козырев, сказавший, что ОВГЗ перекрывает девальвацию гривны, поэтому в них точно можно вкладываться.

Интересно, что диаметрального мнения по сравнению с тем, что сказал Паращий, придерживается Найман. По его словам, инструментов для инвестирования значительно больше, было бы желание.

«Если ты бизнесмен — занимайся бизнесом и инвестируй в него. Если ты не бизнесмен, то следует увеличивать свои доходы любыми методами, используя свои знания. Научитесь зарабатывать деньги, а экономить их, а уже потом — инвестировать», — сказал он.

На фото (слева направо): Андрей Масло, Артем Щербина, Эрик Найман, Александр Паращий и Алексей Козырев

Продолжая тему инвестирования, Founder & CEO в Investudio Андрей Масло подчеркнул, что деньги — не инвестиционный инструмент, это средство расчета. Владеть валютой в долгосрочной перспективе, по его мнению, — стать бедным и потерять капитал.

Как сказал Масло, основной капитал должен быть инвестирован в актив, генерирующий доход, так как это позволит перекрыть инфляцию и получить дополнительный доход: акции, облигации, недвижимость и золото. По его мнению, инвестирование определяют три характеристики: надежность, доходность и ликвидность.

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