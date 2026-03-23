Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира
Неделя 16−20 марта отличалась от двух предыдущих постепенным снижением официального курса гривны к доллару США. За эти дни гривна укрепилась по отношению к доллару на 17 копеек, или почти на 0,4%.
Об этом рассказала Анна Золотько, член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank.
Как она отмечает, в пятницу наблюдалась незначительная корректировка вверх по сравнению с предыдущими днями.
Официальный курс Национального банка был следующим:
16 марта — 44,1381 грн/$;
17 марта — 44,0803 грн/$;
18 марта — 43,9497 грн/$;
19 марта — 43,8960 грн/$;
20 марта — 43,9617 грн/$.
В течение 16−20 марта наличный рынок постепенно смещался в сторону снижения. В начале недели купля-продажа держалась в пределах 43,81−44,44 грн/$, во вторник — 43,72−44,33 грн/$, а в среду — 43,70−44,29 грн/$.
В конце недели тенденция к мягкому снижению сохранилась: в четверг котировки составляли 43,68−44,27 грн/$, а в пятницу снизились до 43,57−44,17 грн/$.
А вот объем чистых интервенций Нацбанка по итогам 16−20 марта составил $1344,35 млн. Это почти на 30% больше, чем на прошлой неделе ($1037,32 млн за 9−16 марта). Этот самый высокий с начала года и свидетельствует о росте спроса на иностранную валюту и усилении роли НБУ в сдерживании курсовых колебаний. Регулятор фактически поддерживал рынок, чтобы не допустить чрезмерного ослабления гривны.
Что ожидается
На текущей неделе, 23−27 марта, курс доллара в Украине, вероятно, будет оставаться без резких изменений, хотя дневные колебания могут быть заметны.
По словам эксперта, рынок сейчас живет в режиме управляемой гибкости, и именно это подтверждают в НБУ: регулятор прямо отмечает, что сохранение учетной ставки на уровне 15% поддерживает интерес к гривневым активам, устойчивость валютного рынка и контролируемость инфляционных процессов.
Дополнительно на формирование курса в Украине будут влиять внешние условия:
- усиление доллара на мировых площадках,
- геополитические риски,
- ситуация с энергетикой,
- объемы международной помощи,
- а также дисбаланс между импортом и экспортом. Именно совокупность этих факторов и будет формировать курсовую динамику.
