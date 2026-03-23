Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира

Неделя 16−20 марта отличалась от двух предыдущих постепенным снижением официального курса гривны к доллару США. За эти дни гривна укрепилась по отношению к доллару на 17 копеек, или почти на 0,4%.

Об этом рассказала Анна Золотько, член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank.

Как она отмечает, в пятницу наблюдалась незначительная корректировка вверх по сравнению с предыдущими днями.

Официальный курс Национального банка был следующим:

16 марта — 44,1381 грн/$;

17 марта — 44,0803 грн/$;

18 марта — 43,9497 грн/$;

19 марта — 43,8960 грн/$;

20 марта — 43,9617 грн/$.

В течение 16−20 марта наличный рынок постепенно смещался в сторону снижения. В начале недели купля-продажа держалась в пределах 43,81−44,44 грн/$, во вторник — 43,72−44,33 грн/$, а в среду — 43,70−44,29 грн/$.

В конце недели тенденция к мягкому снижению сохранилась: в четверг котировки составляли 43,68−44,27 грн/$, а в пятницу снизились до 43,57−44,17 грн/$.

самый высокий с начала года и свидетельствует о росте спроса на иностранную валюту и усилении роли НБУ в сдерживании курсовых колебаний. Регулятор фактически поддерживал рынок, чтобы не допустить чрезмерного ослабления гривны. А вот объем чистых интервенций Нацбанка по итогам 16−20 марта составил $1344,35 млн. Это почти на 30% больше, чем на прошлой неделе ($1037,32 млн за 9−16 марта).

Что ожидается

На текущей неделе, 23−27 марта, курс доллара в Украине, вероятно, будет оставаться без резких изменений, хотя дневные колебания могут быть заметны.

По словам эксперта, рынок сейчас живет в режиме управляемой гибкости, и именно это подтверждают в НБУ: регулятор прямо отмечает, что сохранение учетной ставки на уровне 15% поддерживает интерес к гривневым активам, устойчивость валютного рынка и контролируемость инфляционных процессов.

Дополнительно на формирование курса в Украине будут влиять внешние условия:

усиление доллара на мировых площадках,

геополитические риски,

ситуация с энергетикой,

объемы международной помощи,

а также дисбаланс между импортом и экспортом. Именно совокупность этих факторов и будет формировать курсовую динамику.

