Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 14:05 — Валюта

Неделя продолжает тенденцию горячей цены на доллар

В течение 9−13 марта гривна продолжала ощутимо ослабевать.

Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Снова три антирекорда стоимости гривны

Темп повышения на прошлой неделе был умереннее, общее повышение доллара за пять дней составило 43 копейки, или почти на 1%, тогда как неделей ранее — 78 копеек, или 1,81%.

Официальный курс Национального банка был следующий:

9 марта — 43,7292 грн/$;

10 марта — 43,8961 грн/$;

11 марта — 43,8627 грн/$;

12 марта — 43,9776 грн/$;

13 марта — 44,1636 грн/$.

Наличный курс

Наличный рынок на прошлой неделе демонстрировал умеренную тенденцию к усилению спроса на доллар с постепенным повышением котировок и небольшими колебаниями в середине недели. Понедельник и вторник прошли относительно спокойно — покупка/продажа держалась около 43,56−44,18 грн/$ и 43,59−44,21 грн/$ соответственно, что свидетельствует о постепенном росте спроса. В среду произошло следующее повышение до 43,71−44,36 грн/$, а в четверг котировки достигли пика недели — 43,89−44,52 грн/$. На протяжении недели покупатели фактически «подавляли» предложение, что подтолкнуло верхние пределы диапазона вверх.

Разница между покупкой и продажей наблюдалась на уровне 62−65 копеек. Легкое снижение в пятницу (43,85/44,47 грн/$ против четверговых 43,89/44,52 грн/$) можно рассматривать как коррекцию после недельного нарастания спроса.

Курс на межбанке

Межбанк на прошлой неделе показал четкую динамику постепенного укрепления доллара с заметными колебаниями.

Понедельник, 9 марта, стартовал с минимума дня — 43,73 грн/$, в течение дня спрос на валюту постепенно усиливался и совершился день на 43,96 грн/$.

Во вторник, 10 марта, день начался с уровня чуть ниже закрытия предыдущего дня — 43,91 грн/$, в течение дня котировки опускались до 43,83 грн/$, а день завершился на 43,86 грн/$.

На этих же отметках, что и стало минимумом дня, началась среда. Через час после открытия рынка в этот день котировки достигали 43,95 грн/$, а после 12-ти пересекли психологическую отметку 44 грн/$, достигли максимального уровня 44,22 грн/$, а завершился день на 44,19 грн/$.

Котировки в четверг, 12 марта начались уже с отметки выше на 44 грн — 44,09 грн/$, а закончился день на 44,09 грн/$. Пятница, 13 марта, стартовала с 44,26 грн/$, а подытожилась неделя на 44,05 грн/$. При этом дневной разброс был между 44,30 грн/$ и 40,04 грн/$. По итогам недели чистое повышение с начала понедельника (43,73 грн/$) до закрытия пятницы (44,05 грн/$) составило 32 копейки или примерно 73%.

Действия регулятора

Объем чистых интервенций Нацбанка по итогам 9−13 марта составил $1037,32 млн, что почти на 35% больше показателя прошлой недели — $769,92 млн. Это пока что вторая по объему цифра с начала года. Больше было в третьей декаде января — 19.01−23.01, когда объем интервенций составил $1061,60 млн.

Чего ждать от валюты в дальнейшем

В течение недели 16−20 марта курс доллара в Украине, вероятно, будет двигаться вверх под влиянием одновременно сильных внешних и чувствительных внутренних факторов, поэтому на рынке ожидается повышенная изменчивость. Главными внешними факторами являются проблемы в поставке энергоносителей из-за главных морских коридоров, что привело к повышению мировых цен на нефть. Эта неопределенность создает фоновое давление на курс, поэтому в первые дни недели рынок скорее всего будет испытывать дополнительный спрос на доллар.

Параллельно с этим роль регулятора будет оставаться ключевой. Если Национальный банк Украины сможет оперативно и заметно нарастить предложение валюты или направить дополнительные операции по поддержке касс банков и межбанка, это временно снизит колебания и позволит рынку откатиться после резких скачков. НБУ уже проводил операции по обналичиванию безналичной валюты и осуществлял другие целевые операции, и зеркальные действия регулятора в ответ на дефицит предложения будут одним из главных факторов, которые будут формировать динамику в этот период.

Внутренние факторы

На формирование курса будут влиять и другие внутренние факторы. Сезонные и операционные поступления от экспортеров будут определять базовое предложение валюты: если большие экспортные платежи или международная помощь поступят вовремя, они могут значительно смягчить давление. Если такие поступления будут отложены или уменьшены, рынок будет реагировать на любые новости более сильными колебаниями.

Кроме того, поведение населения и корпоративных клиентов в кассах — уровень спроса на наличную валюту — будет влиять из-за спредов и ликвидности в банках. Повышенный спрос в кассах обычно усиливает краткосрочные всплески курса. Также технические факторы и поведение крупных маркет-мейкеров будут определять амплитуду суточных колебаний: в периоды незначительного предложения даже небольшие по объему покупатели могут вызвать заметные движения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.