ChatGPT научился «видеть»: видео анализируются в реальном времени — Finance.ua

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ChatGPT научился «видеть»: видео анализируются в реальном времени

Технологии&Авто
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ChatGPT научился «видеть»: видео анализируются в реальном времени
ChatGPT научился «видеть»: видео анализируются в реальном времени
OpenAI начала разворачивать анонсированную более полугода назад функцию видения, позволяющую чат-боту ChatGPT предоставлять информацию, анализируя видео с камеры или экрана в реальном времени.

Как это работает

Голосовой режим Advanced Voice Mode в ChatGPT теперь позволяет пользователям взаимодействовать с чат-ботом, демонстрируя происходящее вокруг них ИИ, просто наводя камеру смартфона на объекты.
Так же можно получить помощь чат-бота с происходящим на экране компьютера посредством общего доступа к экрану.
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В настоящее время функция зрения доступна только пользователям с подпиской ChatGPT Plus, Team или Pro и не во всех странах.
«Все пользователи Team и большинство пользователей Plus и Pro получат доступ в течение следующей недели в новой версии мобильного приложения ChatGPT. Мы предоставим эту функцию пользователям Plus и Pro в ЕС, Швейцарии, Исландии, Норвегии и Лихтенштейне как можно быстрее. Пользователи Enterprise и Edu получат доступ в начале 2025 года, сообщает OpenAI.

Как воспользоваться функцией

Для того чтобы воспользоваться функцией зрения, нужно открыть голосовой режим чат-бота, нажав соответствующую кнопку внизу, а затем начать транслировать видео, нажав кнопку с камерой.
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После этого чат-бот начнет анализировать изображение с камеры смартфона, чтобы использовать полученную информацию для ответов на вопросы.
На короткой демонстрации в X команда разработчиков показала принцип работы этого режима с помощью простой задачи. Разработчик показал чат-боту своих коллег, каждый из них представился.
Затем разработчик предложил чат-боту тест: он спрашивал, как зовут коллегу, надевшую оленьи рога, и как зовут коллегу в шляпе Санты. Чат-бот с легкостью справился с этой задачей.
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Конкуренты OpenAI как Google и Meta работают над подобными возможностями для своих продуктов с ИИ.
Google представила свою функцию разговорного искусственного интеллекта Project Astra, работающего в реальном времени и анализирующего видео для группы тестировщиков.
По материалам:
НВ
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