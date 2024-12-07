OpenAI стремится к тому, чтобы ChatGPT использовал каждый восьмой житель планеты уже в 2025 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

OpenAI стремится к тому, чтобы ChatGPT использовал каждый восьмой житель планеты уже в 2025 году

Технологии&Авто
12
OpenAI стремится к тому, чтобы ChatGPT использовал каждый восьмой житель планеты уже в 2025 году
OpenAI стремится к тому, чтобы ChatGPT использовал каждый восьмой житель планеты уже в 2025 году
Количество еженедельных пользователей ChatGPT достигло поразительной отметки в 250 миллионов. OpenAI ставит перед собой еще более амбициозные цели: компания активно работает над расширением линейки продуктов, создает собственные центры обработки данных и заключает стратегическое партнерство с Apple.
Об этом пишет Financial Times.
Читайте также
Цель — привлечь миллиард пользователей уже в следующем году, охватив каждого восьмого человека на планете.
«В 2025 году мы станем исследовательской лабораторией, которая будет обслуживать миллионы людей… с надеждой на миллиард по всему миру», — сказала в комментарии изданию финансовый директор OpenAI Сара Фриар.

Планы компании

Стартап, основанный 9 лет назад, имеет амбициозную цель превратиться в коммерческого техногиганта (как бы этому ни противостоял Илон Маск).
Читайте также
В настоящее время OpenAI привлекла $6 млрд инвестиций и оценивается в $150 млрд — самый высокий показатель для стартапов в истории Кремниевой долины.
В то же время, финансовые показатели компании пока далеки от идеальных — по словам близких к OpenAI людей, стартап тратит более $5 млрд в год и все еще далек от безубыточности.
Исправить это у новой команды, которая пришла после ухода таких ключевых лидеров, как Илья Суцкевер и Мира Мурати, и имеет необходимый опыт монетизации потребительских товаров.
Читайте также
Новобранцы вроде бы все еще руководствуются «миссией» OpenAI по созданию и распространению искусственного всеобщего интеллекта — программного обеспечения с когнитивными способностями, превосходящими человеческие — но им поручено развернуть полезные программы в реальном мире в ближайшей перспективе.
И в этом случае снова речь идет о так называемых «агентах ИИ» — программах, выполняющих задачи в Интернете по назначению людей, таких как бронирование билетов.
«Агент должен стать словом года… Это может быть исследователь, полезный помощник для обычных людей, работающих мам, как и я. В 2025 году мы увидим первых очень успешных агентов, которые будут помогать людям повседневно», — добавляет Фриар.
Читайте также
Между тем конкуренты OpenAI, включая Google, Anthropic и Microsoft, также сигнализировали о намерениях запустить собственных агентов ИИ в течение следующего года.
«Сегодня OpenAI уже имеет несколько сотен миллионов активных пользователей без затрат на маркетинг. У Apple насчитывается 2 миллиарда пользователей iPhone по всему миру и она хочет протолкнуть новый телефон с искусственным интеллектом. Путь к получению 1 миллиарда пользователей с ChatGPT в кармане не такой уж надуманный», — сказал один из инвесторов стартапа.
По материалам:
ITC.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.