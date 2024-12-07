OpenAI стремится к тому, чтобы ChatGPT использовал каждый восьмой житель планеты уже в 2025 году — Finance.ua

OpenAI стремится к тому, чтобы ChatGPT использовал каждый восьмой житель планеты уже в 2025 году Сегодня 05:26 — Технологии&Авто

OpenAI стремится к тому, чтобы ChatGPT использовал каждый восьмой житель планеты уже в 2025 году

Количество еженедельных пользователей ChatGPT достигло поразительной отметки в 250 миллионов. OpenAI ставит перед собой еще более амбициозные цели: компания активно работает над расширением линейки продуктов, создает собственные центры обработки данных и заключает стратегическое партнерство с Apple.

Об этом пишет Financial Times.

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Цель — привлечь миллиард пользователей уже в следующем году, охватив каждого восьмого человека на планете.

«В 2025 году мы станем исследовательской лабораторией, которая будет обслуживать миллионы людей… с надеждой на миллиард по всему миру», — сказала в комментарии изданию финансовый директор OpenAI Сара Фриар.

Планы компании

Стартап, основанный 9 лет назад, имеет амбициозную цель превратиться в коммерческого техногиганта (как бы этому ни противостоял Илон Маск).

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В настоящее время OpenAI привлекла $6 млрд инвестиций и оценивается в $150 млрд — самый высокий показатель для стартапов в истории Кремниевой долины.

В то же время, финансовые показатели компании пока далеки от идеальных — по словам близких к OpenAI людей, стартап тратит более $5 млрд в год и все еще далек от безубыточности.

Исправить это у новой команды, которая пришла после ухода таких ключевых лидеров, как Илья Суцкевер и Мира Мурати, и имеет необходимый опыт монетизации потребительских товаров.

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Новобранцы вроде бы все еще руководствуются «миссией» OpenAI по созданию и распространению искусственного всеобщего интеллекта — программного обеспечения с когнитивными способностями, превосходящими человеческие — но им поручено развернуть полезные программы в реальном мире в ближайшей перспективе.

И в этом случае снова речь идет о так называемых «агентах ИИ» — программах, выполняющих задачи в Интернете по назначению людей, таких как бронирование билетов.

«Агент должен стать словом года… Это может быть исследователь, полезный помощник для обычных людей, работающих мам, как и я. В 2025 году мы увидим первых очень успешных агентов, которые будут помогать людям повседневно», — добавляет Фриар.

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Между тем конкуренты OpenAI, включая Google, Anthropic и Microsoft, также сигнализировали о намерениях запустить собственных агентов ИИ в течение следующего года.

«Сегодня OpenAI уже имеет несколько сотен миллионов активных пользователей без затрат на маркетинг. У Apple насчитывается 2 миллиарда пользователей iPhone по всему миру и она хочет протолкнуть новый телефон с искусственным интеллектом. Путь к получению 1 миллиарда пользователей с ChatGPT в кармане не такой уж надуманный», — сказал один из инвесторов стартапа.

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