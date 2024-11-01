OpenAI представила собственный поисковик в ChatGPT — Finance.ua

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OpenAI представила собственный поисковик в ChatGPT

Технологии&Авто
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OpenAI представила собственный поисковик в ChatGPT
OpenAI представила собственный поисковик в ChatGPT
Американская компания OpenAI представила в четверг собственный интернет-поисковик ChatGPT search.
Об этом сообщает CNBC.
Новая функция была добавлена ​​к популярному чат-боту ChatGPT.
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В компании заявили, что сам поисковик может находить последние результаты спортивных соревнований, цены на акции, новости, прогноз погоды и многое другое на основе веб-поиска в режиме реального времени и в партнерстве с поставщиками новостей и данных.
В июле компания начала бета-тестирование поисковика под названием SearchGPT.
Выпуск ChatGPT search может иметь последствия для Google как доминирующей поисковой системы.
OpenAI представила собственный поисковик в ChatGPT
С момента запуска ChatGPT в ноябре 2022 года инвесторы Alphabet, владельца Google, были озабочены тем, что OpenAI может отобрать у Google долю рынка поисковика, предлагая потребителям новые способы поиска информации в Интернете.
Также благодаря этому шагу OpenAI позиционирует себя как крупный конкурент компании Microsoft и ее бизнеса.
Microsoft инвестировала около 14 миллиардов долларов США в OpenAI, но продукты OpenAI непосредственно конкурируют с искусственным интеллектом Microsoft, например инструменты поиска, такие как Copilot и Bing.
По материалам:
CNBC
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