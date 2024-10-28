OpenAI зимой представит новую модель ИИ — Finance.ua

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OpenAI зимой представит новую модель ИИ

Технологии&Авто
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OpenAI зимой представит новую модель ИИ
OpenAI зимой представит новую модель ИИ
Стартап OpenAI до декабря 2024 г. запланировал выпустить новую крупную языковую модель под кодовым названием Orion.
Об этом сообщает Android Authority.
Правда, выход Orion будет отличаться от прошлых релизов. Если GPT-4o и GPT-o1 сразу представили пользователям ChatGPT, то на этот раз первыми доступ получат некоторые компании-партнеры, разрабатывающие свой ИИ на основе продуктов OpenAI.
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Orion рассматривается внутри OpenAI как преемник GPT-4, правда, нет информации о том, будут ли новую модель позиционировать как GPT-5, или это будет что-то другое. По ожиданиям OpenAI, эта модель должна выйти на уровень всеобщего искусственного интеллекта (AGI). Это означает универсальность ИИ и возможность решения любых задач, которые люди смогут придумать. Общение с таким ИИ будет напоминать общение с живым человеком.
СМИ писали, что OpenAI на определенном этапе даже отложила обучение языковой модели GPT-5, поскольку в компании были «озабочены безопасностью человечества». Оказавшись «не в тех руках», ИИ несет реальную опасность, говорил Сэм Альтман, руководитель OpenAI.
По материалам:
УНІАН
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