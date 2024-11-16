Создатель ChatGPT прогнозирует появление общего искусственного интеллекта в течение 5 лет — Finance.ua

Создатель ChatGPT прогнозирует появление общего искусственного интеллекта в течение 5 лет 16.11.2024, 01:27 — Технологии&Авто

Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, компании, создавшей ChatGPT, считает, что в ближайшие 5 лет люди создадут общий искусственный интеллект.

Недавно Альтман провел сессию ответов на платформе Reddit , где пользователи спрашивали у него все, что угодно, о ChatGPT и развитии искусственного интеллекта в целом.

Что такое общий искусственный интеллект

AGI, или общий искусственный интеллект, — это теоретическая итерация ИИ, при которой машина может самостоятельно мыслить, учиться, осознавать себя и выполнять все интеллектуальные задачи, что и человек.

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Однако Альтман отметил, что на создание инфраструктуры для поддержки такой модели искусственного интеллекта может уйти до 7 триллионов долларов. Такая сумма требуется на производство полупроводников и строительство дата-центров.

В то же время Сэм Альтман поделился, что даже если AGI появится, он не столь резко ворвется в жизнь людей из-за нынешнего стремительного роста технологий.

Директор скорее считает, что общий ИИ будет постепенно вливаться в быт, а влияние AGI на человечество он оценил как «на удивление маленькое».

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«Я думаю, что через 5 лет у нас будут невероятно быстрые темпы совершенствования самой технологии. Люди будут говорить: 'Чувак, AGI пришел и ушел'. Темпы прогресса просто сумасшедшие, и мы открываем все новые и новые вещи, как в сфере ИИ, так и во всей остальной науке», — говорит Альтман.

УНІАН По материалам:

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